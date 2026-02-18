ورود ۵۹ مگاوات برق خورشیدی به بخش کشاورزی خراسان رضوی 

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری ظهر چهارشنبه در «سی و نهمین آیین معرفی و تجلیل از قهرمانان ملی و استانی تولید در بخش کشاورزی» ضمن قدردانی از تلاش فعالان این حوزه با اشاره به شرایط دشوار اقلیمی و محدودیت منابع، بر ضرورت افزایش بهرهوری، اصلاح الگوی کشت و استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود در بخش کشاورزی تأکید کرد.
استاندار خراسان رضوی بیان کرد: شرایط فعالیت در همه حوزهها از جمله کشاورزی سخت و بعضاً بحرانی است و تولیدکنندگان با چالشهایی همچون خشکسالی، کمآبی، فشارهای اقلیمی، نوسانات بازار و محدودیتهای سرمایهای و پشتیبانی مواجه هستند، اما با وجود این مشکلات، گامهای مؤثر و قابل توجهی برداشته شده است.
وی با اشاره به اینکه جامعه کشاورزی استان در حوزه نوآوری و بهرهوری عملکرد مناسبی داشته است، افزود: خراسان رضوی در برخی شاخصهای تولید و ارزیابیها در زمره استانهای برتر کشور قرار دارد، هرچند با شرایط مطلوب فاصله وجود دارد و لازم است از ظرفیتها و امکانات موجود حداکثر استفاده صورت گیرد.
مظفری با تأکید بر نقش دولت و وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: یکی از مطالبات جدی، اجرای عملی الگوی کشت متناسب با شرایط مناطق مختلف است؛ موضوعی که سالها درباره آن صحبت شده اما هنوز بهطور کامل اجرایی نشده است. باید به کشاورزان پیشنهاد مشخص داده و در عمل از آنان حمایت کنیم تا منابع محدود به شکل بهینه مصرف شود.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به لزوم مدیریت بازار و منابع اظهار کرد: باید بهگونهای عمل کنیم که حمایتها به تقویت تولید داخلی منجر شود و رقابتپذیری کشاورزی کشور در مقایسه با کشورهای همسایه افزایش یابد. در همین راستا، سال گذشته حدود ۵۰ میلیارد تومان سود در یکی از طرحها محقق شد که رقم قابل توجهی است و نشان میدهد حرکت به سمت سرمایهگذاریهای هدفمند ضروری است.
وی با بیان اینکه تمرکز جمعیتی در شهرهای بزرگی مانند مشهد و تهران در شرایط کمآبی، مدیریت منابع را دشوار کرده است، گفت: از میان ۱۳ کلانشهر بزرگ دنیا، تنها سه شهر مانند تهران در حاشیه دریا قرار ندارند و این موضوع فشار مضاعفی بر منابع وارد میکند؛ بنابراین باید از منابع محدود، بیشترین بهرهبرداری انجام شود و به سمت استفاده از فناوریهای نو حرکت کنیم.
مظفری با قدردانی از فعالان حوزه انرژیهای نو خاطرنشان کرد: در استان خراسان رضوی حدود ۵۹ مگاوات برق خورشیدی در بخش کشاورزی وارد مدار شده است و نزدیک به ۲۳ هزار نفر عضو این شبکه هستند؛ رقمی که فاصلهای قابل توجه با استانهای بعدی ایجاد کرده و نقش مهمی در تأمین انرژی پایدار بخش کشاورزی دارد.
استاندار خراسان رضوی با تأکید بر اهمیت آموزش، بهرهگیری از مشاوران تخصصی و همافزایی دستگاهها گفت: حضور برترینهای تولید در بخش کشاورزی فرصتی ارزشمند است و امیدواریم با همکاری و تلاش جمعی، گامهای بزرگی برای رشد و توسعه استان و تأمین امنیت غذایی مردم برداشته شود.
وی با اشاره به دیدار اخیر خود با رئیسجمهور و ارائه گزارش دستاوردهای کشاورزی استان، ابراز امیدواری کرد: با همافزایی دولت و بخش خصوصی و با تکیه بر دانش قهرمانان تولید، گامهای موثری در جهت تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار استان برداشته شود.
