پخش فصل ششم «ماه ماه» در شبکه سلامت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی این برنامه، سه قسمت آغازین فصل ششم ویژه برنامه «ماه ماه» از حرم شاهچراغ مهمان نگاه مخاطبان میشود.
در قسمت اول برنامه اسماعیل باستانی پای صحبت یک مادر و یک مامایی مینشیند که شگفتانهای شیرین را تجربه کردهاند.
«ماه ماه» ویژه برنامه افطاری شبکه سلامت حوالی ساعت ۱۷ روی آنتن میرود. در این برنامه پزشکان، پرستاران و کادر درمان از قصههای نو و ناب خود و قهرمانان زندگیشان برای مخاطبان روایت میکنند. قهرمانانی از جنس مردم؛ مردمی که هرکدامشان راوی امید و زندگیاند.
«ماه ماه» را سیدمحمدحسین پورفاضلی تهیه کرده است و محمد پیوندی کارگردانی هنری و مهدی حاجی میرآقا کارگردانی تلویزیونی آن را بر عهده دارند.
