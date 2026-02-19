احدی عالی: ۴۵ همت خسارت بخش کشاورزی از سال ۹۵ تابحال برای گرمی و انگوت

به گزارش خبرگزاری مهر، احدی عالی در نشست بررسی مشکلات بخش کشاورزی شهرستان‌های گرمی و انگوت که با حضور نماینده مردم این شهرستان‌ها در مجلس شورای اسلامی برگزار شد، با اشاره به چالش‌های متعدد پیش روی کشاورزان وتولیدکنندگان، بر ضرورت رفع موانع موجود تأکید کرد.

وی با ارائه آماری از خسارت‌های وارده به بخش کشاورزی افزود: در سال‌های اخیر، بلایای طبیعی از جمله خشکسالی، سیل، طوفان و تگرگ وارد کرده است که این خسارت در سالجاری بالغ بر ۷ همت می‌باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: این مشکل باید در سطح کلان حل شود و نیازمند تخصیص اعتبار ویژه از سوی دولت برای جبران خسارت کشاورزان آسیب‌دیده هستیم.

انتقاد از عملکرد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات

احدی عالی با اشاره به مشکل عدم پرداخت تسهیلات بانکی به متقاضیان بخش کشاورزی، گفت: متأسفانه بانک‌ها در این زمینه پاسخگوی نیاز کشاورزان و سرمایه‌گذاران نیستند.

وی افزود: وجود بروکراسی پیچیده و بعضاً الزام به تودیع وثیقه‌های سنگین، باعث شده است کشاورزان و تولیدکنندگان در دریافت تسهیلات مورد نیاز خود با مشکل مواجه شوند و این مسئله با توجه به تعداد بالای متقاضیان، به یک معضل اساسی تبدیل شده و نارضایتی گسترده‌ای را به همراه داشته است.

تخصیص اعتبار و قول مساعد برای ایجاد شهرک‌های کشاورزی

رئیس جهاد کشاورزی استان از تخصیص اعتبار برای اجرای پروژه‌های بخش کشاورزی در این دو شهرستان خبر داد و تصریح کرد: در سال جاری مبلغ ۲۷۰ میلیارد ریال برای شهرستان گرمی و ۲۲۰ میلیارد ریال نیز برای شهرستان انگوت جهت اجرای پروژه‌های عمرانی و زیربنایی در این بخش اختصاص یافته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیگیری‌های نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس، خاطرنشان کرد: در صورت تأمین حق‌آبه مورد نیاز، قول مساعد برای ایجاد دو شهرک گلخانه‌ای و یک شهرک شیلات در شهرستان انگوت و همچنین یک شهرک گلخانه‌ای در شهرستان گرمی داده می‌شود.

دستور رفع موانع پروژه‌ها و مشکلات دامداران

احدی عالی در خصوص پروژه‌های عمرانی نیز توضیح داد: پروژه احداث راه روستای شور درق به پیمانکار سپرده شده بود، اما به دلیل وجود معارض محلی متوقف شده بود که خوشبختانه با پیگیری‌های انجام‌شده، بزودی عملیات اجرایی آن از سر گرفته می‌شود.

وی همچنین از تصمیم‌گیری برای حل مشکلات مرغداری‌ها و دامداری‌ها خبر داد و گفت: مقرر شد جلسه‌ای مشترک با محوریت نماینده مجلس و فرمانداری برگزار و تصمیمات لازم برای رفع موانع تولید در این واحدها اتخاذ شود.

تأکید بر حمایت نمایندگان و انتقال زمین برای پایگاه تحقیقاتی

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل با بیان اینکه نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی پشتوانه محکمی برای بخش کشاورزی هستند، اظهار داشت: در خصوص انتقال مالکیت زمین توسط منابع طبیعی برای ایجاد پایگاه تحقیقات کشاورزی دیم در شهرستان گرمی، دستور داده شد در اسرع وقت اقدام لازم به عمل آید.

وی در پایان با اشاره به دستور صریح خود برای رسیدگی ویژه به مسائل شهرستان‌های گرمی و انگوت، قول مساعد داد: در آینده‌ای نزدیک بسیاری از مسائل و مشکلات مطرح‌شده از سوی نماینده محترم مجلس بررسی و به موقع حل و فصل خواهد شد.