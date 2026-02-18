خبرگزاری مهر -گروه استانها،فرناز بهبودی: همایش «طلایه‌داران تبلیغ» با هدف انسجام‌بخشی به فعالیت‌های تبلیغی روحانیون و مبلغان، تبیین اولویت‌های فرهنگی و پاسخگویی به نیازهای فکری جامعه، همزمان با فرا رسیدن ماه مبارک رمضان در سطح استان اردبیل در حال برگزاری است.

ماهی که به‌عنوان فصل طلایی تبلیغ دینی، فرصت بی‌بدیلی برای تعمیق باورهای معنوی و تقویت ارتباط مردم با معارف اسلامی فراهم می‌آورد. ماه مبارک رمضان هر ساله به عنوان اوج فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در کشور شناخته می‌شود.

افزایش حضور مردم در مساجد، برگزاری محافل قرآنی، جلسات سخنرانی و مراسم‌های عبادی، این ماه را به بستری کم‌نظیر برای ترویج معارف دینی تبدیل کرده است.در چنین شرایطی، ضرورت برنامه‌ریزی هدفمند و هماهنگی میان مبلغان دینی بیش از پیش احساس می‌شود؛ ضرورتی که در قالب همایش «طلایه‌داران تبلیغ» دنبال می‌شود.

طرح «طلایه‌داران تبلیغ» برنامه‌ای راهبردی و هوشمند است

طرح «طلایه‌داران تبلیغ» در واقع برنامه‌ای راهبردی برای ساماندهی، توانمندسازی و جهت‌دهی به فعالیت‌های مبلغان در ایام ماه مبارک رمضان است. در این همایش، محورهای اصلی تبلیغ، اولویت‌های فرهنگی و اجتماعی، شیوه‌های نوین ارتباط با نسل جوان و راهکارهای پاسخگویی به شبهات و مسائل روز مورد بررسی قرار می‌گیرد.

دل‌ها در رمضان پذیراتر و ذهن‌ها آماده‌تر از سایر ایام هستند

کارشناسان معتقدند که رمضان، ماه آمادگی روحی و معنوی جامعه است. در این ایام، دل‌ها پذیراتر و ذهن‌ها آماده‌تر از سایر ایام سال هستند؛ از همین رو پیام دینی اثرگذاری بیشتری دارد.به همین دلیل، اگر تبلیغ دینی بدون برنامه و انسجام انجام شود، بخشی از این ظرفیت عظیم مغفول خواهد ماند.

یکی از اهداف اصلی همایش «طلایه‌داران تبلیغ» ایجاد وحدت رویه در تبیین مسائل اساسی جامعه است. مبلغان در این نشست‌ها با مهم‌ترین دغدغه‌های فرهنگی، اجتماعی و اعتقادی آشنا می‌شوند و محتوای غنی و مستند برای سخنرانی‌ها و جلسات خود دریافت می‌کنند. این امر سبب می‌شود پیام‌های دینی با انسجام بیشتر و متناسب با نیاز مخاطب ارائه شود.

تبلیغ دینی با زبان روز و ادبیاتی اثرگذار باید همراه باشد

از سوی دیگر، تحولات فضای مجازی و گسترش شبهات اعتقادی، مسئولیت مبلغان را سنگین‌تر کرده است. در این همایش‌ها تلاش می‌شود مهارت‌های ارتباطی، شیوه‌های اقناع مخاطب، سواد رسانه‌ای و روش‌های پاسخگویی منطقی و مستدل به پرسش‌های نسل جوان تقویت شود تا تبلیغ دینی با زبان روز و ادبیاتی اثرگذار همراه باشد.

رمضان، فرصتی بی بدیل برای تقویت پیوند با قرآن است

حجت الاسلام راضی رئیس تبلیغات اسلامی شهرستان نیر در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ماه رمضان فرصتی بی بدیل برای تقویت پیوند با قرآن با محوریت زندگی با آیه ها است که قرائت و مفهوم به سمت عمل در خانواده، اداره، مدرسه و شئون زندگی سوق پیدا کند.

وی افزود: حتی مسائل محلات باید بدست مردم و با محوریت مساجد حل شود و ماه مبارک رمضان فرصت مغتنمی برای اجرای طرح های محله محور در مساجد است.

رشد معنوی و معرفتی جامعه ضروری است

حجت الاسلام صابر طهماسبی رئیس اداره امور قرآنی تبلیغات اسلامی استان اردبیل نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص طرح سراسری قرآنی زندگی با آیه ها در ماه مبارک رمضان گفت: هدف از طرح قرآنی زندگی با آیه ها رشد معنوی و معرفتی جامعه از راه قرآن است که ۲۵ جلد کتاب با مضامین مختلف در این زمینه چاپ شده و در سایت ها و اپلیکیشن قابل جستجو و مورد استفاده عموم می باشد.

همایش «طلایه‌داران تبلیغ» فرصتی برای هم‌اندیشی و انتقال تجربیات میان روحانیون و مبلغان است

همچنین همایش «طلایه‌داران تبلیغ» فرصتی برای هم‌اندیشی و انتقال تجربیات میان روحانیون و مبلغان است. تجربه‌های موفق در مناطق مختلف، شیوه‌های جذب نوجوانان و جوانان به مساجد، برگزاری برنامه‌های خلاقانه فرهنگی و بهره‌گیری از ظرفیت هیئات و گروه‌های مردمی از جمله موضوعاتی است که در این نشست‌ها مورد تبادل نظر قرار می‌گیرد.

برگزاری این همایش پیش از آغاز ماه رمضان، امکان آمادگی کامل مبلغان برای حضور در مناطق مختلف شهری و روستایی را فراهم می‌کند. با توجه به افزایش مراجعه مردم به مساجد و محافل دینی در این ماه، هرگونه برنامه‌ریزی دقیق می‌تواند آثار ماندگار فرهنگی و تربیتی بر جای بگذارد.

در واقع «طلایه‌داران تبلیغ» به دنبال آن است که از ظرفیت عظیم ماه رمضان برای تقویت ایمان،امیدآفرینی، انس با قرآن و تحکیم بنیان خانواده بهره‌برداری حداکثری شود؛ موضوعی که در شرایط کنونی جامعه از اهمیت دوچندان برخوردار است.

تقابل دشمن با مسائل سیاسی و اقتصادی، بهانه ای برای حذف معنویت در جامعه ایرانی است

حجت الاسلام قاسم جعفرزاده مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل نیز در خصوص برنامه های مذهبی فرهنگی این نهاد در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در عصر حاضر سخت‌ترین بخش نبرد دشمن با انقلاب اسلامی، نبرد معنویت و از بین بردن فرهنگ دینی در جامعه است.

وی افزود: تقابل دشمن با مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بهانه ای برای حذف معنویت در جامعه ایرانی است اما با درایت رهبری حکیمانه و همراهی مردم این توطئه دشمن نقش بر آب است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل تاکید کرد: برای تقویت فرهنگ دینی، بهترین زمان ماه رمضان، بهترین مکان مسجد و بهترین کلام کتاب قرآن است که باید از این ظرفیت مهم تبلیغی به درستی استفاده کرد.

فعالان قرآنی پرچمدار عملیات رمضان هستند

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان اردبیل خاطر نشان کرد: ارائه امید قرآنی به مردم، رسالت مهم فعالان قرآنی است که با استناد به آیه «ان وعدالله الحق» بر امید بخشی و بشارت به وعده الهی در بین مردم بپردازند.

حجت الاسلام جعفرزاده افزود: در اجرای طرح زندگی با آیه ها آیات قرآنی به صورت هوشمندانه و بر اساس نیاز جامعه، برای ارائه به مردم در قالب بسته محتوایی تدوین و در اختیار فعالان قرآنی قرار گرفته است.

سال گذشته ۱۴۰ هزار نفر در طرح زندگی با آیه ها شرکت کردند

وی اظهار کرد: سال گذشته ۱۴۰ هزار نفر در طرح زندگی با آیه ها شرکت کردند که پیش بینی می شود امسال با تلاش فعالان قرآنی با استقبال دو برابری نسبت به سال گذشته مواجه خواهد شد.

همایش «طلایه‌داران تبلیغ» در کنار سایر فعالیت های دینی و مذهبی، پاسخی راهبردی به نیاز زمانه برای تبلیغ هوشمندانه، منسجم و اثرگذار در ماه مبارک رمضان است. این طرح با ایجاد هم‌افزایی میان مبلغان، ارتقای مهارت‌های تبلیغی و تبیین اولویت‌های فرهنگی، زمینه بهره‌گیری حداکثری از فرصت معنوی رمضان را فراهم می‌کند. بی‌تردید هرچه آمادگی و هماهنگی مبلغان بیشتر باشد، پیام دین عمیق‌تر در جان مخاطبان خواهد نشست و آثار تربیتی آن در جامعه ماندگارتر خواهد شد.