کشت سیب زمینی در ۱۵ هزار هکتار از اراضی استان اردبیل

علی حسین احدی عالی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امسال حدود ۱۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به کشت سیب‌زمینی اختصاص یافته است.

وی افزود: با توجه به شرایط مناسب اقلیمی و استفاده روزافزون از روش‌های نوین آبیاری، پیش‌بینی می‌شود بیش از ۷۵۰ هزار تن سیب‌زمینی در استان اردبیل تولید شود؛ رقمی که جایگاه این استان را به‌عنوان یکی از قطب‌های مهم تولید سیب‌زمینی در کشور تثبیت می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: امسال بیش از ۹۵ درصد اراضی سیب‌زمینی استان تحت پوشش سامانه‌های آبیاری نوین قرار گرفته که این موضوع علاوه بر افزایش بهره‌وری تولید، نقش مهمی در مدیریت مصرف آب دارد.

همت و پشتکار تولیدکنندگان استان اردبیل در حفظ امنیت غذایی کشور

وی با قدردانی از تلاش کشاورزان اردبیلی در شرایط ویژه اقتصادی کشور، اظهار کرد: همت و پشتکار تولیدکنندگان این استان در حفظ امنیت غذایی کشور مثال‌زدنی است و ما در مجموعه جهاد کشاورزی وظیفه داریم امکانات و حمایت‌های لازم را برای استمرار این مسیر فراهم کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ذخیره‌سازی محصولات کشاورزی، گفت: ظرفیت سردخانه‌های اردبیل اکنون ۱۸۰ هزار تن است و تقریباً همین میزان نیز در حال احداث می‌باشد. این توسعه نقش مهمی در تنظیم بازار، مدیریت عرضه و حمایت از تولیدکنندگان خواهد داشت.

هیچ‌گونه نگرانی در خصوص تأمین کود وجود ندارد

احدی عالی همچنین تأمین و توزیع کود را از مهم‌ترین اقدامات در حمایت از کشاورزان عنوان کرد و گفت: براساس تمهیدات وزیر جهاد کشاورزی و حمایت‌های ویژه استاندار اردبیل، سال گذشته ۴ هزار و ۱۰۰ تن کود ازته در استان توزیع شد و امسال نیز این میزان به ۴ هزار و ۲۵۰ تن رسیده است. بنابراین هیچ‌گونه نگرانی در خصوص تأمین کود وجود ندارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: مجموعه جهاد کشاورزی استان با برنامه‌ریزی دقیق، توسعه زیرساخت‌ها و پیگیری افزایش بهره‌وری، حمایت از کشاورزان را با جدیت دنبال خواهد کرد تا روند تولید پایدار و اقتصادی محصولات اساسی همچون سیب‌زمینی ادامه یابد.