جواد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای محرومیت زدایی از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۲ فقره جهیزیه به نوعروسان واجد شرایط مشگین شهر اهدا شده است.
وی افزود: این شورا علاوه بر احداث ۴ واحد مسکن و بهسازی ۱۴ واحد دیگر اقدام به توزیع معیشتی آموزشی، ویزیت رایگان اهالی و واکسیناسیون دام در مناطق محروم این شهرستان کرده است.
کریمی با بیان اینکه این اقدام در راستای حمایت از ازدواج آسان و ترویج فرهنگ همیاری و مسئولیتپذیری اجتماعی انجام شده است، بیان کرد: این جهیزیهها شامل اقلام اساسی و ضروری زندگی از جمله لوازم خانگی مورد نیاز بوده که با مشارکت خیرین و تلاش جهادگران بسیجی تهیه و در اختیار نوعروسان کمبرخوردار قرار گرفت.
کریمی با تأکید بر تداوم اینگونه برنامههای حمایتی افزود: بسیج سازندگی در کنار اجرای طرحهای عمرانی و محرومیتزدایی، حمایت از اقشار آسیبپذیر و تسهیل امر ازدواج جوانان را از اولویتهای خود میداند و در این مسیر از ظرفیت گروههای جهادی و کمکهای مردمی بهره میگیرد.
