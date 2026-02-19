۳۰ بهمن ۱۴۰۴، ۱۹:۵۹

آیین گرامیداشت یاد و خاطره ۲ استاد پیشکسوت پزشکی اهواز برگزار شد

اهواز - آیین گرامیداشت زنده‌یاد دکتر تقی رازی و زنده‌یاد دکتر مصطفی القضات از چهره‌های ماندگار رشته زنان و زایمان با حضور مسئولان استانی و جمعی از اساتید دانشگاهی در اهواز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم عصر امروز پنجشنبه با حضور سید محمدرضا موالی‌زاده استاندار خوزستان، فرماندار اهواز، رئیس سازمان نظام پزشکی استان، اعضای هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز و جمعی از اساتید دانشگاه‌های جندی‌شاپور و شهید چمران، در مسجد امام رضا(ع) اهواز برگزار شد.

در این آیین، حاتم بوستانی رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز، ضمن تسلیت به خانواده‌های معزا و جامعه پزشکی از زنده‌یاد دکتر تقی رازی به عنوان شخصیتی جریان‌ساز در آموزش پزشکی یاد کرد و گفت: برخی اساتید فراتر از یک فرد، به یک مکتب فکری و اخلاقی تبدیل می‌شوند و نظم، اقتدار علمی و دفاع قاطعانه از حقوق بیماران، از دکتر رازی چهره‌ای ماندگار ساخت.

وی افزود: دکتر رازی هر دو رسالت اصلی انسان، یعنی تعالی کمالات فردی و اثرگذاری اجتماعی را به بهترین شکل محقق کرد و میراث علمی و اخلاقی او تا سال‌ها در پیکره دانشگاه جندی‌شاپور جاری خواهد بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز در ادامه، زنده‌یاد دکتر مصطفی القضات را شاگرد برجسته مکتب دکتر رازی دانست و اظهار کرد: دکتر القضات بیش از سه دهه در بالاترین سطح تخصصی، بدون هیچ‌گونه چشم‌داشت مالی به طبابت پرداخت و با تعهد مثال‌زدنی به آموزش دستیاران و مهربانی با بیماران کم‌بضاعت، به چهره‌ای محبوب و ماندگار در جامعه پزشکی تبدیل شد.

بوستانی با اشاره به فقدان چندین چهره شاخص علمی در یک سال اخیر تصریح کرد: دانشگاه جندی‌شاپور در سال گذشته ستارگان پرفروغی را از دست داد که هر یک سرمایه‌ای ارزشمند برای نظام سلامت کشور بودند و افتخار ما، شاگردی این بزرگان است.

در پایان این مراسم که به همت دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز و انجمن متخصصان زنان و زایمان خوزستان برگزار شد، حاضران با قرائت فاتحه و تلاوت آیاتی از قرآن کریم، برای علو درجات این دو استاد فقید دعا کردند.

