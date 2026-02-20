به گزارش خبرگزاری مهر، آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان میدهد پایتختنشینان ۱۰ روز هوای ناسالم برای گروههای حساس و یک روز هوای ناسالم برای همه را طی بهمن ماه تنفس کردند. اطلاعاتی درباره کیفیت هوای تهران در ۲۸ بهمن ۱۴۰۴ منتشر نشده است.
۶ بهمن آلودهترین روز دومین ماه زمستان سال جاری بود چرا که کیفیت هوا روی شاخص ۱۵۵ و در شرایط ناسالم قرارگرفت.
تهرانیها ۱۶ بهمن ۱۴۰۴، سالمترین هوای این ماه را تنفس کردند چون شاخص کیفیت هوا ۵۶ و در شرایط قابل قبول بود.
آلاینده شاخص هوای تهران نیز طی دومین ماه زمستان ذرات معلق کوچکتر از ۲.۵ میکرون ثبت شد.
