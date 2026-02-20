۱ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۳۲

ثبت ۱۸ روز هوای قابل قبول برای تهرانی‌ها در بهمن ۱۴۰۴

بر اساس داده‌های شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، طی بهمن‌ ۱۴۰۴، پایتخت نشینان حداقل ۱۸ روز هوای «قابل قبول» تنفس کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران نشان می‌دهد پایتخت‌نشینان ۱۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس و یک روز هوای ناسالم برای همه را طی بهمن ماه تنفس کردند. اطلاعاتی درباره کیفیت هوای تهران در ۲۸ بهمن‌ ۱۴۰۴ منتشر نشده است.

۶ بهمن آلوده‌ترین روز دومین ماه زمستان سال جاری بود چرا که کیفیت هوا روی شاخص ۱۵۵ و در شرایط ناسالم قرارگرفت.

تهرانی‌ها ۱۶ بهمن ۱۴۰۴، سالم‌ترین هوای این ماه را تنفس کردند چون شاخص کیفیت هوا ۵۶ و در شرایط قابل قبول بود.

آلاینده شاخص هوای تهران نیز طی دومین ماه زمستان ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون ثبت شد.

