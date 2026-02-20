افزوده شدن میوه و خرما به کالابرگ از ۱۵ اسفند

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تاکنون میوه و تره بار جزو کالابرگ نبود اما در مذاکراتی که با ۹ هزار تعاونی روستایی و تعدادی از عرضه کنندگان خرد در سطح محلات صورت گرفت، مقرر شد محصولاتی مثل پیاز، سیب زمینی خرما و پرتقال هم به فهرست کالاهای مشمول اضافه شود،اقدامی که می تواند تنوع سبد کالابرگ را افزایش دهد.

وی تاریخ افزوده شدن اقلام مذکور را ۱۵ اسفند ماه اعلام کرد و گفت: هدف این تصمیم تقویت معیشت خانوارها و تسهیل دسترسی مردم به محصولات و مایحتاج مورد نیاز است.