۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۲۶

افزوده شدن میوه و خرما به کالابرگ از ۱۵ اسفند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد اقلامی مانند سیب‌زمینی، پیاز، خرما و پرتقال از ۱۵ اسفند به فهرست کالابرگ اضافه می‌شود تا سبد حمایتی خانوارها متنوع‌تر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تاکنون میوه و تره بار جزو کالابرگ نبود اما در مذاکراتی که با ۹ هزار تعاونی روستایی و تعدادی از عرضه کنندگان خرد در سطح محلات صورت گرفت، مقرر شد محصولاتی مثل پیاز، سیب زمینی خرما و پرتقال هم به فهرست کالاهای مشمول اضافه شود،اقدامی که می تواند تنوع سبد کالابرگ را افزایش دهد.

وی تاریخ افزوده شدن اقلام مذکور را ۱۵ اسفند ماه اعلام کرد و گفت: هدف این تصمیم تقویت معیشت خانوارها و تسهیل دسترسی مردم به محصولات و مایحتاج مورد نیاز است.

فاطمه صفری دهکردی

    IR ۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      11 0
      پاسخ
      اینها همه با همون یک میلیون؟! یه سر به بازار هم بزنن مسوولین..‌گویا از قیمتها بی خبرن. فکر میکنن فقط روغن گرون شده!!!
      سوگند IR ۰۵:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
        0 0
        بابابه خدابااین 1تومنی که دولت میده هیچی نمیشه هیچی تازه هنوزمیخوان به این سبدکالایی که میدن سیب زمینی وپیازوبقیه چیزارم یواش یواش به همین سبدکالای 1تومنی شون واردکنندبایدبه این مسولین گفت عمویه سری توبازاربزنی بدکی نیست
    IR ۱۵:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۱
      14 0
      پاسخ
      فکر کرده اند که الان سال 1390 است که یک میلیون کمی ارزش داشت.
    ن IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
      0 0
      پاسخ
      حالتون خوبه؟واقعا؟خدایا به دادمون برس
    ن IR ۱۲:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۳
      0 0
      پاسخ
      واقعا با این گرونی نمیشه هیچی خرید .با یک میلیون نمیشه همه چی خرید

