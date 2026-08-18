آبرسانی به ۴۷۲ روستا در سراسر کشور آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امروز سه‌شنبه همزمان با پویش بزرگ و سراسری افتتاح طرح‌های صنعت آب و برق ایران آباد، مراسم آبرسانی به ۴۷۲ روستا در سراسر کشور با حضور عبدالکریم حسین زاده، معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، معاونین وزیر نیرو و مدیران ارشد صنعت آب برگزار شد.

در حال حاضر کشور دارای ۶۰ هزار و ۹۵۹ روستا با جمعیتی بالغ بر ۲۱ میلیون و ۳۶۳ هزار و ۴۳۱ نفر است. از این میان، ۱۸ میلیون و ۵۳۷ هزار و ۹۰۶ نفر، معادل ۸۶ درصد جمعیت روستایی کشور تحت پوشش شرکت‌های آب و فاضلاب قرار دارند. آبرسانی به ۴۷۲ روستا که امروز به بهره‌برداری رسید، گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت در دسترسی به آب شرب سالم و پایدار برای مناطق روستایی و محروم کشور محسوب می‌شود.

در این مراسم منصور بیجار، نماینده مجلس شورای اسلامی، گفت: سال قبل ۶ همت برای رفع محدودیت‌های آبی تخصیص داده شد که طی دو سال به ۱۱ همت رسید و این موضوع قابل تقدیر است.

وی افزود: با همت و توان متخصصان در این شرایط سخت جنگ، پروژه‌های بسیاری در حوزه آب انجام شد تا جایی که می‌توان گفت هیچ شهر و روستای فاقد آبی در سیستان و بلوچستان وجود ندارد. البته باید از پیمانکاران این پروژه‌ها نیز تشکر کرد و این دست پروژه‌ها باید ادامه یابد تا پایداری شبکه تأمین آب در این استان تضمین شود.

بیجار با اشاره به تنش آبی در سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: استان سیستان و بلوچستان همانند دیگر استان‌های کشور درگیر تنش آبی است، به‌طوری که ۹۴ درصد آن با خشکسالی مواجه است.