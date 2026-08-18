حسینی: نساجی نیاز به زمان دارد؛ از دقیقه ۷۵ افت کردیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینی در نشست خبری پس از دیدار نساجی، عملکرد شاگردانش را در بخش زیادی از مسابقه قابل قبول دانست و اظهار کرد: بازی خوبی را ارائه دادیم و تا بخش زیادی از مسابقه مسلط بودیم، اما متأسفانه اتفاقات دیدار نخست برای ما دوباره تکرار شد و از حدود دقیقه ۷۵ افت محسوسی داشتیم.
وی افزود: در هر دو مسابقه در دقایق پایانی و روی ضربات کرنر گل دریافت کردیم و باید برای برطرف کردن این مشکل راهکار پیدا کنیم.
سرمربی نساجی درباره انتقادها از خط حمله و نبود یک مهاجم تمامکننده نیز گفت: بازیکنانی که در اختیار داریم همین نفرات هستند. من دقیقاً نمیدانم منظور از «مهاجم زهردار» چیست. در این بازی موقعیتهایی که به شکل جدی ایجاد شده باشد و یک بازیکن آنها را از دست داده باشد، نداشتیم.
حسینی ادامه داد: در حد توان خودمان چند موقعیت ایجاد کردیم، اما زمانی میتوان گفت تیم مشکل تمامکنندگی دارد که موقعیتهای متعددی ساخته شود و بازیکنان نتوانند از آنها استفاده کنند.
وی با تأکید بر ضرورت کار بیشتر روی نقاط ضعف تیم بیان کرد: مشکلاتی داریم که باید در تمرینات برطرف شوند. اینکه بخواهیم دائماً بازیکنان را مقصر بدانیم و از آنها ایراد بگیریم، به نظرم درست نیست. باید روی نقاط ضعف تمرکز کنیم و شرایط تیم را بهبود ببخشیم.
سرمربی نساجی در پاسخ به پرسشی درباره جدایی دانیال ایری و کسری طاهری، از توضیح بیشتر در این زمینه خودداری کرد و گفت: به هر شکل نمیشود درباره این موضوع صحبت کرد. شرایط به گونهای بود که این بازیکنان از تیم جدا شدند.
حسینی همچنین درباره افت بدنی تیم در دقایق پایانی و نیاز احتمالی به تقویت خط میانی اظهار کرد: نباید در این مقطع ناامید شویم. میتوانیم تیم را در مسیر درست قرار دهیم و اطمینان دارم با همدلی و تلاش بیشتر، شرایط تغییر خواهد کرد.
وی در پایان از حمایت هواداران نساجی قدردانی کرد و گفت: حضور پررنگ هواداران برای ما ارزشمند بود. آنها حتی تا آخرین دقیقه تیم را تشویق کردند و امیدوارم در هفتههای آینده بتوانیم با نتایج بهتر، دل هواداران را شاد کنیم.
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