برداشت ۱۹ هزار تن محصول کلزا از مزارع دزفول آغاز شد

بهروز قمرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در سال زراعی جاری هفت هزار و ۷۰۰ هکتار از اراضی شهرستان به کلزای آبی و دو هزار هکتار از اراضی نیز به محصول کلزای دیم اختصاص یافته است و بر اساس برآوردهای فنی پیش بینی می شود حدود ۱۹ هزار تن کلزا از سطح این اراضی برداشت شود.

وی با بیان اینکه کلزا یکی از محصولات اساسی در تأمین روغن خوراکی کشور است، افزود: دزفول به دلیل شرایط اقلیمی مناسب، خاک حاصلخیز و توانمندی کشاورزان خود، هر ساله نقش مهمی در تولید این محصول دارد.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول با اشاره به استقرار کارشناسان فنی در فصل برداشت در مزارع، گفت: فرآیند برداشت کلزا به صورت کامل زیر نظر کارشناسان جهاد کشاورزی انجام می‌شود تا هم کیفیت محصول حفظ شود و هم کشاورزان از لحاظ فنی و اجرایی پشتیبانی شوند.

قمرزاده همچنین با اشاره به تقارن برداشت با روزهای جنگ تحمیلی سوم عنوان کرد: کشاورزان دزفول نشان داده‌اند که حتی در شرایط سخت و در ایام جنگ تحمیلی نیز روند تولید را متوقف نمی‌کنند.

وی ادامه داد: روحیه جهادی و تلاش بی‌وقفه آنان موجب شده که عملیات برداشت طبق برنامه انجام شود و هیچ اختلالی در روند تولید محصولات کشاورزی شهرستان ایجاد نگردد.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول در پایان ابراز امیداری کرد با همکاری کشاورزان، حمایت‌های دولتی و شرایط آب‌وهوایی مناسب، سال زراعی موفقی پشت سر گذاشته شود و عملیات برداشت کلزا در سطح شهرستان بدون مشکل خاتمه یابد.