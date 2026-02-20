به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محمد محمدی در خطبههای نماز جمعه عسلویه با اشاره به آیه شریفه «فَاقْرَءُوا مَا تَیَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ» (مزمل/۲۰) قرآن را نسخه همیشگی هدایت دانست و گفت: هر مقدار که برای انسان میسّر است، باید با قرآن انس بگیرد؛ چرا که حل بسیاری از چالشهای فردی و اجتماعی در گرو بازگشت به معارف الهی است.
وی با تأکید بر اهمیت طرح «زندگی با آیهها» تصریح کرد: این طرح باید به صورت جدی و فراگیر اجرا شود تا مفاهیم قرآنی از سطح شعار به متن زندگی مردم وارد شود.
حجتالاسلام محمدی در ادامه به تحلیل سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مردم آذربایجان شرقی پرداخت و چهار محور اصلی این بیانات را تبیین کرد.
تقویت همبستگی ملی
وی نخستین محور را التیام زخمهای آشوبهای اخیر دانست و گفت: تأکید بر اینکه کشتهشدگان «فرزندان ملت» هستند، خنثیکننده پروژه کشتهسازی دشمن و زمینهساز همبستگی ملی است.
به گفته امام جمعه عسلویه، محور دوم، ارتقای بازدارندگی بود؛ آنجا که رهبر معظم انقلاب با هشدار نسبت به توانایی انهدام ناوها و پایگاههای متخاصم، پیام روشنی به دشمنان مخابره کردند.
وی با اشاره به اینکه محور سوم، شفافسازی درباره مذاکره است تصریح کرد: مذاکره تحمیلی مردود است، اما بهعنوان ابزار دیپلماتیک در صورت تغییر رفتار طرف مقابل میتواند مورد استفاده قرار گیرد.
محمدی تصریح کرد: چهارمین محور نیز اعلام آرایش آفندی و تهاجمی در برابر دشمن بود؛ راهبردی که امام جمعه عسلویه از آن به عنوان «مهندسی آرامش» یاد کرد.
آمریکا قابل اعتماد نیست
وی با بیان اینکه آمریکا قابل اعتماد نیست، افزود: ایالات متحده برای فشار حداکثری بر ایران از سه مسیر فشار سیاسی، روانی و اقتصادی بهره میگیرد؛ اما خود با سه سناریو مواجه است: جنگ، عقبنشینی کامل از منطقه یا دستیابی به توافق.
حجتالاسلام محمدی تأکید کرد: جنگ برای آمریکا پرهزینه و پرریسک است و عقبنشینی کامل نیز به معنای پذیرش شکست خواهد بود؛ بنابراین منطقیترین مسیر برای خروج آبرومندانه، رسیدن به توافقی قابل ارائه در عرصه داخلی آن کشور است.
پویش «ایران همدل» و آرایش جنگی در تبلیغ
امام جمعه عسلویه با اشاره به برگزاری پویش ملی «ایران همدل» به مناسبت ماه مبارک رمضان با مشارکت نهادهای فرهنگی و حمایتی از جمله کمیته امداد امام خمینی (ره)، این حرکت را جلوهای از همبستگی اجتماعی دانست.
وی همچنین بر ضرورت «آرایش جنگی» در عرصه تبلیغ و جهاد تبیین تأکید کرد و گفت: اصلاح نگاه به فریضه تبیین، شناخت دقیق دشمن، مخاطبشناسی نوین و روحیه جهادی، شروط اثرگذاری در نبرد روایتهاست.
