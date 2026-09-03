خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: سال‌هاست بخشی از سرمایه‌های عمومی در قالب املاک، ساختمان‌ها و دارایی‌هایی در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد که همه آنها الزاماً در چرخه خدمت‌رسانی و تولید نقش فعالی ندارند؛ دارایی‌هایی که گاه ارزش قابل توجهی دارند، اما به دلیل نبود استفاده مؤثر، عملاً به سرمایه‌ای خاموش تبدیل شده‌اند.

در سوی دیگر، پروژه‌های عمرانی و زیرساختی بسیاری قرار دارند که گاه با وجود پیشرفت فیزیکی قابل قبول و برخورداری از توجیه اقتصادی، تنها به دلیل کمبود منابع مالی نیمه‌تمام مانده‌اند و تکمیل آنها نیازمند یافتن منابع جدید است.

اینجاست که مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند از یک عنوان اداری و اقتصادی فراتر رفته و به پلی میان «سرمایه‌های راکد» و «نیازهای توسعه‌ای» تبدیل شود؛ مسیری که در آن به جای آنکه دارایی‌های مازاد سال‌ها بلااستفاده باقی بمانند، امکان تبدیل آنها به منابع مالی برای تکمیل پروژه‌های ضروری فراهم می‌شود.

تلاش های متعددی در استان فارس برای استفاده از این ظرفیت صورت گرفته است شناسایی ۲۰۰ ملک مازاد، تعیین تکلیف ۷۱ فقره ملک از طریق فروش، تهاتر و معاوضه به ارزش حدود ۱.۵ همت، تهاتر ۸۹۹ میلیارد تومان از املاک مازاد شهرک گلستان با مطالبات پیمانکار آزادراه شیراز ـ اصفهان و اخذ ۱۳۶ مجوز فروش و معاوضه برای تأمین مالی پروژه‌های عمرانی، بخشی از کارنامه‌ای است که نشان می‌دهد مسیر مولدسازی در فارس وارد مرحله عملیاتی‌تری شده است.

در میان این اعداد، اما آنچه اهمیت بیشتری دارد، مقصد منابع حاصل از این دارایی‌هاست؛ از ورزشگاه ۵۰ هزار نفری پارس شیراز و خط آبرسانی سد درودزن به خرامه گرفته تا پروژه‌های مدرسه‌سازی، بیمارستانی، ایمن‌سازی راه‌ها و باغ‌موزه دفاع مقدس.

به این ترتیب، روایت مولدسازی در فارس را می‌توان نه صرفاً روایت واگذاری چند ملک، بلکه داستان تلاش برای تبدیل سرمایه‌های حبس‌شده به زیرساخت‌هایی دانست که می‌توانند سال‌ها برای مردم استان ارزش‌آفرینی کنند.

حالا پرسش مهم این است که چگونه می‌توان سرمایه‌های خاموش را به موتور محرک توسعه فارس تبدیل کرد؟ مولدسازی، اگر با شفافیت، اولویت‌بندی و هدایت منابع به سمت طرح‌های ضروری همراه شود، می‌تواند یکی از مسیرهای امیدبخش برای عبور پروژه‌های نیمه‌تمام از بن‌بست اعتباری باشد.

تهاتر ۸۹۹ میلیارد تومانی برای آزادراه شیراز ـ اصفهان

سعید تقی‌زاده مدیرکل اقتصاد و دارایی استان فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عملکرد فارس پیش از دولت چهاردهم گفت: در آن دوره ۱۷۵ فقره ملک مازاد شناسایی و برای بررسی و طرح در کارگروه استانی مولدسازی معرفی شد تا از ظرفیت آنها برای تأمین مالی و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام استان استفاده شود.

وی افزود: در این مدت ۶۱ فقره ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی به ارزش حدود ۱۰۰ میلیارد تومان به فروش رسید.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس ادامه داد: در دولت چهاردهم ۲۰۰ فقره ملک مازاد شناسایی شده و تاکنون ۷۱ فقره ملک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان از طریق فروش، تهاتر و معاوضه تعیین تکلیف شده است که ارزش این املاک به حدود یک‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان می‌رسد.

تقی‌زاده یکی از اقدامات شاخص انجام شده در حوزه مولدسازی را تهاتر املاک مازاد با مطالبات قطعی پیمانکاران عنوان کرد و گفت: مبلغ ۸۹۹ میلیارد تومان از املاک مازاد واقع در شهرک گلستان با مطالبات قطعی پیمانکار آزادراه شیراز ـ اصفهان تهاتر شده است.

وی بیان کرد: این اقدام نمونه‌ای از استفاده از ظرفیت دارایی‌های مازاد برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و تسویه مطالبات قطعی است.

صدور ۱۳۶ مجوز برای پروژه‌های عمرانی فارس

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس از اخذ ۱۳۶ فقره مجوز فروش و معاوضه از کارگروه ملی آیین‌نامه اجرایی بند «ب» ماده ۳۱ و بند «الف» ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها خبر داد و گفت: این مجوزها با هدف تأمین مالی و تکمیل پروژه‌های عمرانی استان اخذ شده است.

وی افزود: ورزشگاه ۵۰ هزار نفری پارس شیراز، خط آبرسانی از سد درودزن به شهرستان خرامه، تأمین اعتبار پروژه‌های نهضت ملی مدرسه‌سازی، آزادسازی و تکمیل باغ‌موزه دفاع مقدس شیراز و تأمین اعتبار و تکمیل پروژه‌های درمانی و بیمارستانی در شهرهای شیراز، گراش، لارستان، جهرم و فسا از جمله پروژه‌هایی هستند که در این برنامه قرار دارند.

تقی‌زاده ادامه داد: ایمن‌سازی راه‌ها و رفع نقاط حادثه‌خیز استان و تأمین اعتبار و تکمیل ساختمان مددجویان بهزیستی در شهرستان سپیدان نیز از دیگر طرح‌هایی است که از ظرفیت مولدسازی برای آنها استفاده خواهد شد.

فروش ۵۰ ملک مازاد در پنج ماه نخست ۱۴۰۵

وی با اشاره به عملکرد استان از ابتدای سال جاری گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۵ تا پایان مردادماه، ۵۰ فقره ملک مازاد دارای مجوز فروش به ارزش ۴۰۰ میلیارد تومان به فروش رسیده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس همچنین از ارسال ۱۵ فقره پرونده املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی استان به ارزش ۴۳۰ میلیارد تومان به کارگروه ملی خبر داد و افزود: این پرونده‌ها برای اخذ مجوز فروش و تهاتر و با هدف تأمین مالی و تکمیل پروژه‌های عمرانی استان ارسال شده‌اند.

اموال راکد در مسیر تبدیل شدن به زیرساخت

تقی‌زاده گفت: پرونده‌های ارسالی، پروژه‌هایی همچون تکمیل و توسعه ساختمان‌های اداره کل زندان‌های استان فارس در شیراز، لارستان و فسا، تکمیل پروژه‌های درمانی و بیمارستانی شهرهای شیراز و تهاتر مطالبات قطعی پیمانکاران طرح ملی نهضت مدرسه‌سازی در شیراز را دربرمی‌گیرد.

وی تأکید کرد: هدف از مولدسازی، خارج کردن املاک و دارایی‌های مازاد از حالت راکد و استفاده از ظرفیت آنها برای تأمین مالی پروژه‌های اولویت‌دار و نیمه‌تمام استان است.

به گفته مدیرکل امور اقتصادی و دارایی فارس، مولدسازی زمانی می‌تواند اثر واقعی خود را نشان دهد که دارایی‌های غیرمولد به منابعی برای ایجاد و تکمیل زیرساخت‌های عمومی تبدیل شوند؛ مسیری که فارس در دولت چهاردهم با شتاب بیشتری دنبال کرده است.

مولدسازی؛ فعال‌کردن دارایی‌های راکد برای رشد استان

مسعود گودرزی معاون اقتصادی استاندار فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رویکردهای مطرح‌شده در زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید گفت: در ادبیات اقتصادی، مولدسازی جایگاه مشخصی دارد و در واقع یک فعالیت سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود که هدف آن فعال و پویا کردن دارایی‌های غیرمولد و راکد است.

وی افزود: در برخی موارد پروژه‌هایی وجود دارند که از پیشرفت فیزیکی مناسبی برخوردارند و حتی از نظر اقتصادی نیز دارای توجیه هستند، اما به دلیل نبود منابع مالی امکان تکمیل آنها فراهم نیست.

معاون اقتصادی استاندار فارس ادامه داد: در چنین شرایطی، دستگاه‌هایی که منابع و دارایی‌های مازاد دارند شناسایی می‌شوند و پس از بررسی در کمیته مربوط، این دارایی‌ها وارد فرآیند مولدسازی و واگذاری می‌شوند تا منابع حاصل از آنها برای رونق و تکمیل پروژه‌ها مورد استفاده قرار گیرد.

منابع مازاد در خدمت پروژه‌های نیمه‌تمام

گودرزی با تشریح فلسفه این فرایند گفت: در مولدسازی تلاش می‌شود منابعی که در یک بخش بلااستفاده یا کم‌استفاده باقی مانده است، به سمت پروژه‌هایی هدایت شود که برای تکمیل به منابع مالی نیاز دارند.

وی تصریح کرد: این فرایند می‌تواند به جای ایجاد منابع جدید از محل دارایی‌های راکد، سرمایه‌های موجود را فعال کرده و آنها را در مسیر رشد، تولید و توسعه زیرساخت‌ها قرار دهد.

فارس از ظرفیت مولدسازی به‌خوبی استفاده کرده است

معاون اقتصادی استاندار فارس با اشاره به عملکرد استان در این حوزه گفت: استان فارس نیز از ظرفیت مولدسازی به خوبی استفاده کرده است.

گودرزی افزود: بر اساس گزارش‌هایی که در جلسات و مجموعه‌های مرتبط ارائه شده، فارس در حوزه مولدسازی جایگاه بالایی در کشور به دست آورده است، هرچند برای اعلام رتبه دقیق باید آمار نهایی و رسمی بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد: آنچه اهمیت دارد این است که استان توانسته از فرصت مولدسازی برای تأمین مالی پروژه‌ها استفاده کند و این ظرفیت را از یک مفهوم اداری به ابزاری برای تأمین منابع مورد نیاز طرح‌های عمرانی و توسعه‌ای تبدیل کند.