کشف بیش از ۳ میلیارد ریال وجه نقد قاچاق در مرز تایباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ ستاد محمد محمودی اظهار کرد: مرزبانان مستقر در ایست و بازرسی هفده شهریور موفق شدند طی عملیاتی مبلغ قابل توجهی پول نقد را کشف کنند.

فرمانده هنگ مرزی تایباد افزود: مرزبانان مستقر در ایست و بازرسی ۱۷ شهریور پس از بازرسی دقیق از دو تبعه افغان که قصد خروج از کشور را داشتند ، مبلغ ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال وجه رایج جمهوری اسلامی ایران را که به طرز بسیار ماهرانه ای در داخل وسایل خود جاساز کرده بودند را کشف کنند، که متهمان پس از دستگیری به همراه پرونده متشکله تحویل مراجع ذی صلاح شدند.

وی بیان کرد: مرزبانان در حراست از مرزها و مقابله با قاچاق کالا و ارز و همچنین حفظ سرمایه های ملی با اقتدار در مرزها ایستاده اند و با متخلفان و سود جویان قاطعانه برخورد خواهند کرد.