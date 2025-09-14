کشف بیش از ۵ میلیارد ریال ارز قاچاق در هنگ مرزی تایباد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین سیفی اظهار کرد: مرزبانان مستقر در ایست و بازرسی هفده شهریور موفق شدند طی چندین عملیات مقدار قابل توجهی پول نقد را کشف کنند.

جانشین مرزبانی خراسان رضوی افزود: مرزبانان حین کنترل خودروهای سواری و مسافری در لاین ورود به کشور در بازرسی از مسافرین موفق شدند، مبلغ ۵ میلیارد و ۹۰۰ میلیون ریال را از ۲ نفر تبعه افغان کشف کنند، که متهمین و ارز مکشوفه تحویل مراجع ذی الصلاح گردیدند.

وی بیان کرد: مرزبانان هنگ مرزی تایباد برای جلوگیری از ورود و خروج قاچاق عزم جدی دارند و به منظور برخورد قاطع با هرگونه ناامنی، اقدامات گسترده ای انجام داده و بر نوار مرزی به طور کامل اشرافیت دارند.