به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام الله نور کریمی تبار در خطبههای نماز جمعه این هفته که در مصلی ایلام برگزار شد، به تشریح ابعاد معنوی ماه رمضان، تحلیل اقتدار دفاعی ایران در برابر تهدیدات آمریکا و تبیین نقش محوری مردم در شکست توطئههای دشمن پرداخت.
امام جمعه ایلام با تبریک فرا رسیدن ماه مبارک رمضان، این ماه را «بهار قرآن» و ضیافت الهی خواند و اظهار داشت: تلاوت حتی یک آیه در این ماه، ثوابی معادل ختم کامل قرآن در زمانهای دیگر دارد. طرح "زندگی با آیهها" فرصتی است تا سطح زندگی، گفتار و رفتار ما مسلمانان مبتنی بر آموزههای قرآنی تنظیم شود.
وی با تاکید بر رونق جلسات قرآنی در مساجد و خانوادهها، افزود: همانگونه که در آستانه نوروز خانهها را غبارروبی میکنیم، در ماه رمضان نیز باید با بخشش دیگران، دلهایمان را از کینهها پاکسازی کرده و خانهتکانی دل" انجام دهیم تا مشمول مغفرت الهی شویم.
حجتالاسلام کریمیتبار با اشاره به حملات دشمن به مقدسات از جمله قرآنسوزی و آتش زدن مساجد، تصریح کرد: دشمن متوجه شده که کانون قدرت ملت ایران در قرآن و مساجد نهفته است. راه مقابله با این هجمهها، تقویت ارتباط با مسجد و اقامه نماز اول وقت است. مسجد باید محور محله برای حل مشکلات، بصیرتافزایی و ایجاد امنیت باشد.
نماینده ولی فقیه در استان ایلام با استناد به بیانات مقام معظم رهبری در جمع مردم آذربایجان، حوادث اخیر را تلاش نافرجام دشمن برای براندازی توصیف کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب از تعبیر "کودتا" استفاده کردند؛ چرا که در بسیاری از کشورها با حذف سران، نظامها تغییر میکنند، اما در ایران کانون قدرت نه مسئولان، بلکه مردم هستند.
وی با یادآوری شهادت همزمان رئیسجمهور، نخستوزیر و مسئولان عالیرتبه در ابتدای انقلاب، خاطرنشان کرد: در آن زمان هم آب از آب تکان نخورد؛ چون مردم بلافاصله جایگزینها را انتخاب کردند. دشمن بداند که با ملت ایران که انصار دین الهی هستند، نمیتوان مقابله کرد.
امام جمعه ایلام به رجزخوانیهای نظامی آمریکا در منطقه اشاره کرد و گفت: «دشمن با ناوها و هواپیماهای جنگی به دنبال مرعوب کردن ایران بود، اما موضع مقتدرانه و شجاعانه رهبر معظم انقلاب، رئیسجمهور آمریکا را تحقیر و درمانده کرد. امروز دشمن نه جرئت حمله دارد و نه شهامت عقبنشینی؛ لذا به گزینه مذاکره پناه برده است تا شکستهای خود را بپوشاند.
وی با اشاره به رزمایشهای اخیر سپاه پاسداران در تنگه هرمز افزود: «رسانههای غربی اذعان دارند که بستن تنگه هرمز، قیمت نفت را به ۲۵۰ دلار رسانده و اروپا و آمریکا را با فاجعه روبرو میکند. این اقتدار راهبردی جمهوری اسلامی، دشمن را از هرگونه حماقت بازداشته است.
حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار با انتقاد شدید از کسانی که در داخل کشور همصدا با دشمن عمل میکنند، اظهار داشت: «جای تعجب است که برخی با ادعای ایرانی بودن، از دشمن التماس میکنند که مردم ایران را بمباران کند. انتظار مردم از دستگاههای قضایی و امنیتی، برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل آشکار و پنهان دشمن است.
وی در پایان با اشاره به نگاه پدرانه رهبر انقلاب و عفو فریبخوردههای اغتشاشات، تاکید کرد: وحدت و همدلی بهترین ابزار بازدارنده در برابر دشمن است. جوانان باید با دوری از فضای مجازی فریبنده، واقعبینانه به مسائل بنگرند. اطمینان داریم که با پشتکار ملی و توانمندی جوانان، مشکلات معیشتی و اقتصادی نیز برطرف خواهد شد.
