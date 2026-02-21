کیفیت نان ایرانشهر روزانه زیر ذره بین بازرسان

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالناصر رئیسی، از افزایش سهمیه آرد نانواییهای لواشپز، تشدید نظارتهای روزانه و وضعیت مطلوب ذخایر گندم و آرد ایرانشهر در ماه مبارک رمضان خبر داد.
معاون برنامهریزی و توسعه فرمانداری ویژه ایرانشهر با تأکید بر نقش نان بهعنوان مهمترین کالای اساسی خانوارها گفت: با توجه به افزایش مصرف نان در ماه رمضان، سهمیه آرد نانواییهای لواشپز افزایش یافته و ساعات پخت نیز متناسب با نیاز مردم بازنگری شده است.
رئیسی افزود: بازرسی از نانواییها بهصورت روزانه و مستمر انجام میشود و با متخلفان از طریق کسر سهمیه آرد یا معرفی به تعزیرات برخورد قانونی خواهد شد. پلمب نانواییها در ماه رمضان تنها با تصمیم کارگروه گندم، آرد و نان انجام میشود.
وی با اشاره به ذخایر مناسب گندم و آرد در ایرانشهر تصریح کرد: با فعالیت ۲ کارخانه آرد و جذب گندم وارداتی از بندر چابهار، هیچگونه نگرانی برای تأمین آرد و کیفیت نان وجود ندارد.
