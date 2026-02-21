به گزارش خبرنگار مهر، مراسم استقبال و تشییع این شهید والامقام از ساعت ۱۰:۳۰ صبح از فرودگاه بین‌المللی تبریز آغاز شده و پس از حرکت کاروان تشییع، در ساعت ۱۱ در میدان شهدا (مقابل استانداری آذربایجان شرقی) ادامه خواهد یافت و سپس به سمت وادی رحمت تبریز انجام می‌شود.

همچنین مراسم گرامیداشت و یادبود شهید خلبان سرهنگ مهدی فیروزمند با حضور خانواده آن شهید و همرزمانش از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در مسجد امام صادق(ع) پایگاه هوایی شهید فکوری تبریز برگزار خواهد شد.

از عموم مردم شهیدپرور تبریز دعوت شده است با حضور در این آیین، بار دیگر با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کنند.