پیکر فرماندار شهرستان مراغه تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر امین امینیان فرماندار فقید شهرستان مراغه صبح یکشنبه با حضور بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی از محل فرمانداری مراغه تا میدان شهدای طلوع فجر تشییع و پس از اقامه نماز به امامت حجت الا سلام والمسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه شهرستان مراغه برای خاک سپاری به زادگاهش منتقل می‌شود.

آئین خاک سپاری پیکر فرماندار مراغه روز دوشنبه در هریس برگزار خواهد شد.

امین امینیان ظهر روز شنبه بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت. وی متولد سال ۱۳۴۹ در شهرستان هریس، دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی است و عضویت در شورای اسلامی شهر هریس، عضویت در هیأت مؤسس دانشگاه پیام نور هریس، عضویت در شورای اجرایی و هماهنگی انجمن اسلامی معلمان آذربایجان شرقی از جمله سوابق کاری او به شمار می‌رفت.