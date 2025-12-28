  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۱:۲۸

پیکر فرماندار شهرستان مراغه تشییع شد

پیکر فرماندار شهرستان مراغه تشییع شد

مراغه- پیکر فرماندار شهرستان ویژه مراغه با حضور مسئولان استانی، شهرستان و اقشار مختلف مردم تشییع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر امین امینیان فرماندار فقید شهرستان مراغه صبح یکشنبه با حضور بهرام سرمست، استاندار آذربایجان شرقی از محل فرمانداری مراغه تا میدان شهدای طلوع فجر تشییع و پس از اقامه نماز به امامت حجت الا سلام والمسلمین جواد حاجی زاده امام جمعه شهرستان مراغه برای خاک سپاری به زادگاهش منتقل می‌شود.

آئین خاک سپاری پیکر فرماندار مراغه روز دوشنبه در هریس برگزار خواهد شد.

امین امینیان ظهر روز شنبه بر اثر ایست قلبی دار فانی را وداع گفت. وی متولد سال ۱۳۴۹ در شهرستان هریس، دارای مدرک کارشناسی ارشد علوم سیاسی است و عضویت در شورای اسلامی شهر هریس، عضویت در هیأت مؤسس دانشگاه پیام نور هریس، عضویت در شورای اجرایی و هماهنگی انجمن اسلامی معلمان آذربایجان شرقی از جمله سوابق کاری او به شمار می‌رفت.

پیکر فرماندار شهرستان مراغه تشییع شد

کد خبر 6704418

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها