روایتی از قیام ۲۹ بهمن در تبریز؛ روزی که مسجد به میدان انقلاب بدل شد

کریم ارسلانی از مبارزان قیام ۲۹ بهمن مردم تبریز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با مرور خاطرات خود از آن روز تاریخی اظهار کرد: برگزاری مراسم چهلم شهدای ۱۹ دی قم در مسجد قیزیللی از پیش هماهنگ شده بود و قرار بود مراسمی یادبود برگزار شود، اما حضور گسترده و پرشور مردم باعث شد این آیین به سرعت به تجمعی اعتراضی و انقلابی تبدیل شود.

وی افزود: حضور نیروهای امنیتی و کلانتری در اطراف مسجد نه‌تنها موجب پراکندگی جمعیت نشد، بلکه انسجام و اراده مردم را افزایش داد و شعارهایی مانند «مرگ بر شاه» و «درود بر خمینی» در فضای شهر طنین‌انداز شد.

به گفته او، در مدت کوتاهی مردم از محلات مختلف، بازار، دانشگاه و مسجد جامع به جمع معترضان پیوستند و فضای شهر کاملاً دگرگون شد.

ارسلانی با اشاره به ساعات اولیه شکل‌گیری تجمع گفت: حدود ساعت ۸:۳۰ تا ۹ صبح مقابل مسجد حضور داشتم؛ آرامش اولیه خیلی زود جای خود را به شور انقلابی داد و حجم گسترده جمعیت باعث شد نیروهای امنیتی ناچار به عقب‌نشینی شوند.

وی همچنین به وقایع روز قبل از قیام اشاره کرد و گفت: در مسجد همراه «محمد تجلا» مشغول آماده‌سازی برنامه‌ها بودیم و فضای شهر نشان می‌داد مردم برای حضوری گسترده آماده می‌شوند. فردای آن روز، با شهادت محمد تجلا به عنوان نخستین شهید قیام که دانشجوی سال اول ریاضی بود بر اثر تیراندازی مأموران، موجی از خشم و همبستگی در میان مردم شکل گرفت و تشییع پیکر وی به صحنه‌ای از اعتراض عمومی تبدیل شد.

این مبارز انقلابی ادامه داد: بازاریان، دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف جامعه با حضور در خیابان‌ها و سر دادن شعارهای «الله‌اکبر»، «درود بر خمینی» و «مرگ بر شاه» حرکت اعتراضی را گسترش دادند؛ حرکتی که در ادامه اعتراضات شکل‌گرفته پس از حوادث قم معنا پیدا کرد.

ارسلانی تأکید کرد: حضور یکپارچه مردم تبریز در آن روز، حماسه‌ای کم‌نظیر خلق کرد که تأثیر قابل توجهی در روند تحولات انقلاب داشت و هنوز هم به‌عنوان یکی از نقاط برجسته تاریخ مبارزات مردمی ایران شناخته می‌شود.