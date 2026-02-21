فوت ۲۲ لرستانی به دلیل غرقشدگی
خرمآباد - مدیرکل پزشکی قانونی لرستان از فوت ۲۲ نفر در این استان به دلیل غرقشدگی طی ۹ماهه امسال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا فارسی نژاد در سخنانی با اشاره به آخرین آمار تلفات ناشی از غرقشدگی در لرستان، اظهار داشت: در ۹ماهه نخست امسال، متأسفانه ۲۲ نفر بر اثر غرقشدگی جان خود را ازدستدادهاند که از این تعداد ۱۸ نفر مرد و چهار نفر زن بودهاند.
وی افزود: این در حالی است که در مدت مشابه سال ۱۴۰۳، تعداد جانباختگان ناشی از غرقشدگی ۲۷ نفر گزارش شده بود که شامل ۲۵ مرد و دو زن بوده است.
مدیرکل پزشکی قانونی لرستان با مقایسه این دو بازه زمانی، تصریح کرد: آمار فوتیهای ناشی از غرقشدگی در ۹ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته پنج نفر کاهش داشته که نشاندهنده کاهش ۱۸.۵ درصدی این نوع تلفات در سطح استان است.
فارسی نژاد با تأکید بر اهمیت رعایت نکات ایمنی، از شهروندان خواست از شنا در مناطق غیرمجاز، رودخانهها، سدها و منابع آبی فاقد ایمنی خودداری کرده و هشدارهای دستگاههای مسئول را جدی بگیرند تا از بروز حوادث ناگوار جلوگیری شود.
