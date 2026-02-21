۳۷۱ نفر در حوادث رانندگی لرستان جان خود را از دست دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل پزشکی قانونی لرستان در سخنانی با اعلام آمار تلفات ناشی از حوادث رانندگی در ۹ماهه نخست سالجاری، اظهار داشت: در این بازه زمانی، مجموعاً ۳۷۱ نفر بر اثر حوادث رانندگی در سطح استان جان خود را ازدست‌داده‌اند.

وی افزود: از مجموع جان‌باختگان، ۵۰ نفر در حوادث درون‌شهری، ۲۹۰ نفر در محورهای برون‌شهری و ۳۱ نفر نیز در جاده‌های روستایی جان باخته‌اند.

محمدرضا فارسی نژاد با اشاره به مقایسه این آمار با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ تصریح کرد: در ۹ماهه نخست سال گذشته، تعداد جان‌باختگان حوادث رانندگی ۳۶۵ نفر بوده که شامل ۴۹ نفر درون‌شهری، ۲۹۹ نفر برون‌شهری و ۱۷ نفر در جاده‌های روستایی می‌شد، بر اساس این آمار، مجموع تلفات رانندگی در سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال گذشته شش نفر افزایش داشته که بیانگر رشد ۱٫۶۴ درصدی است.

مدیرکل پزشکی قانونی لرستان، گفت: نکته قابل‌توجه این گزارش، افزایش چشمگیر تلفات در جاده‌های روستایی است؛ به‌طوری‌که تعداد جان‌باختگان این بخش از ۱۷ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۳۱ نفر در سال ۱۴۰۴ رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۸۲٫۳۵ درصدی است.

فارسی نژاد با تأکید بر لزوم توجه جدی دستگاه‌های مسئول به ایمنی راه‌های روستایی، خواستار تشدید اقدامات پیشگیرانه، ارتقای زیرساخت‌های ترافیکی و افزایش فرهنگ‌سازی در حوزه رانندگی شد.