  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۱:۵۱

زلزله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر منطقه پورتوریکو را لرزاند

مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز شنبه اعلام کرد که زلزله‌ای به بزرگی ۵.۲ ریشتر منطقه پورتوریکو را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمین لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۱۹.۸۱ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۶۶.۵۱ درجه غربی تعیین شد.

گزارشی از خسارات احتمالی منتتشر نشده است.

کد خبر 6755066

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

