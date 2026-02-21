به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مرکز این زمین لرزه با عمق ۱۰ کیلومتر، در ابتدا در عرض جغرافیایی ۱۹.۸۱ درجه شمالی و طول جغرافیایی ۶۶.۵۱ درجه غربی تعیین شد.
گزارشی از خسارات احتمالی منتتشر نشده است.
مرکز تحقیقات علوم زمین آلمان روز شنبه اعلام کرد که زلزلهای به بزرگی ۵.۲ ریشتر منطقه پورتوریکو را لرزاند.
