۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۰:۵۰

یک کشته در پی سقوط هواپیمای باری کوچک در اندونزی

به گفته وزارت حمل و نقل اندونزی، یک هواپیمای باری کوچک در استان کالیمانتان شمالی اندونزی سقوط کرد و خلبان آن کشته شد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شینهوا، مقامات روز شنبه اعلام کردند این هواپیما که حامل سوخت به مناطق دورافتاده بود، هنگام پرواز از لانگ باوان به تاراکان سقوط کرد.

علت سقوط در حال حاضر در دست بررسی است.

