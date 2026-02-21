به گزارش خبرگزاری مهر، لوطی انقلابی، علی رزگاه‌نژاد معروف به علی شانا در سال ۱۳۲۳ متولد شد. او یکی از شخصیت‌های تاریخ‌ساز، مبارز و انقلابی استان البرز بود که مثل خیلی از مردم زمان خودش به رفتارهای مستبدانه حکومت پهلوی و غفلت و کوتاهی‌شان اعتراضی جدی داشت. او پیرو اعتقاد و عقیده راسخی که داشت، در محدوده فردیس کرج، به آگاهی اذهان و بسترسازی تحول مردم پرداخت و بعد از به ثمر نشستن انقلاب اسلامی، با تشکیل اولین پایگاه کمیته در فردیس، به فعالیتش در عرصه پیکار و مبارزه ادامه داد. علی شانا در دوره آغازین تهاجم دشمن بعثی نیز، در کنار نیروهای شهید دکتر چمران، در منطقه عملیاتی ایثار و رشادت‌های زیادی از خود نشان داد.

او به طیبِ البرز معروف است. این اثر با محوریت تاریخ شفاهی انقلاب اسلامی در استان البرز با تأکید بر شخصیت علی شانا بارماخ، تهیه و تولید شده است.

کتاب «علی شانا» در ۱۴ بخش به قلم سالومه‌سادات شریفی تألیف شده است.

در بخشی از متن این کتاب می‌خوانیم:

عل‌آقا فوق‌العاده روی اسمش تعصب داشت. می‌گفت همه‌جا باید از علی شانا به‌خوبی یاد بشود. این تعصبش را به ما بچه‌هایش هم انتقال داده بود. هرکجا می‌خواستیم خودمان را معرفی کنیم می‌گفتیم دختر علی شانا یا پسر علی شانا هستیم؛ افتخار می‌کردیم. علی شانا یک لوطی بود. یک پهلوان که اهل محل همه می‌شناختندش. پول برایش هیچ ارزشی نداشت، مگر اینکه بتواند با آن مشکل کسی را حل کند. جلوی حق و ناحق شدن را می‌گرفت، حتی شده با زور بازویش. لوطی بود دیگر!

انتشارات سوره مهر، کتاب «علی شانا: تاریخ شفاهی مبارزات علی رزگاه‌نژاد» به قلم سالومه‌سادات شریفی را در ۲۵۲ صفحه و بهای ۳۹۵ هزار تومان منتشر کرده است.