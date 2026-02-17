ناداستانی متفاوت از یک شهید دهه هشتادی به بازار کتاب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «من یک آرمان دارم» اثری به قلم فرانک انصاری است که پیرامون زندگی شهید آرمان علیوردی تألیف و منتشر شده است. این کتاب به دلیل داشتن سبک روایتگونه، در قالب ناداستان قرار میگیرد؛ ناداستانی که از گزارش و خاطره صرف فاصله گرفته و با خیال و ادبیت متن عجین شده است.
موضوع این کتاب حول دو قصه میگردد؛ یکی تحول دختری که هویت و اصالتش را از دست داده است و دیگری قصه شهید آرمان علیوردی که چراغ راهی میشود برای آن دختر. نویسنده، روایت شهید آرمان را بر پایه گزارش واقعه و روایت آن دختر به نام سارا را بر پایه تعلیقی زیرپوستی پیش میبرد.
در بخشی از متن این کتاب میخوانیم:
چشمای آرمان بیحالت شد و مثل آهوبَرهای آروم سرش رو انداخت پایین و به اتاقش رفت. بیاختیار به دنبالش دویدم. دستم رو روی دستگیره در اتاق گذاشتم. دلم میخواست با آرمان حرف بزنم. اما منصرف شدم. راهم رو به سمت آشپزخونه کج کردم. تصمیم گرفتم براش لازانیا درست کنم که خیلی دوست داشت.
اما شام هم نتونست اردوی مشهد رو از یادش ببره. انگار این سفر اشتهای آرمان رو هم از بین برده بود. موقع شام، با بیمیلی سر میز نشست و با چنگال و غذا بازی کرد. آخر سر هم به اتاقش رفت.
صدای بسته شدن در اتاق که اومد، آقاعزت چنگالش رو داخل لازانیا فُرو برد و بهم گفت: «آرزو، این راهش نیست. دل این بچه رو نشکن. من اندازه آرمان بودم تنهایی میرفتم جنگل و دریا. اینطوری سوسول بار میآد. بذار بره مستقل بشه.» گفتم: «عزت، لطفاً درکم کن. من نمیتونم اجازه بدم. هر کی ندونه، تو که میدونی من چقدر براش نگران میشم. پس دیگه حرف از رضایت و اردو پیش من نزن!»
انتشارات سوره مهر، کتاب «من یک آرمان دارم» به قلم فرانک انصاری را در ۳۲۲ صفحه و بهای ۵۴۵ هزار تومان بهتازگی منتشر و در بازار کتاب عرضه کرده است.
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