به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یو اس نیوز، محققان دریافتند که به ازای هر ۴.۵ کیلوگرم افزایش وزن بیش از حد ایده‌آل، خطر ابتلا به کمردرد ۷ درصد افزایش می‌یابد.

دکتر «مایکل پرلوف»، محقق ارشد و مدیر بخش طب درد در مرکز پزشکی بوستون، در یک بیانیه خبری گفت: «مطالعه حاضر نشان می‌دهد که کنترل وزن و حفظ BMI پایین‌تر در محدوده سالم، می‌تواند برای علائم کمردرد نیز مفید باشد.» (شاخص توده بدنی یا BMI، تخمینی از چربی بدن بر اساس قد و وزن است.)

پرلوف گفت: کمردرد یک شکایت رایج در بین بیماران است و نشان داده شده است که عوامل خطری مانند سیگار کشیدن یا عدم فعالیت بدنی در این عارضه تاثیر دارند.

برای این مطالعه، محققان سوابق پزشکی بیش از ۱۱۰ هزار بزرگسال تحت درمان در کلینیک‌های مرکز پزشکی بوستون بین ژوئن ۲۰۲۱ و مه ۲۰۲۲ را تجزیه و تحلیل کردند.

محققان گفتند که در بین این افراد، ۱۲٪ مبتلا به کمردرد تشخیص داده شده بودند.

نتایج نشان داد که تعداد افراد مبتلا به کمردرد با افزایش وزن از سالم به چاق، بر اساس BMI آنها، افزایش یافته است.

محققان گفتند از BMI پایین سالم ۱۸ تا BMI چاق ۳۵، شیوع کمردرد به ازای هر واحد BMI اضافی ۷ درصد افزایش می‌یابد. هر واحد BMI اضافه شده حدود ۴.۵ کیلوگرم است.

محققان گفتند که این خطر در BMI ۳۵ یا تقریبا ً۱۰۸ کیلوگرم ثابت می‌ماند. پس از این سطح از وزن اضافی، کمردرد با افزایش وزن بیشتر، همچنان افزایش نمی‌یابد.

پرلوف گفت: «مطالعه ما قویاً نشان می‌دهد که حفظ وزن یا BMI در محدوده سالم احتمالاً در جلوگیری از کمردرد مفید است.»