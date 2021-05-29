خطرات اضافه وزن را جدی بگیرید/ بیماری های افراد چاق

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن سعادت نیا در هفته سلامت گوارش درباره تأثیر چاقی در بروز بیماری‌های گوارش و کبد این ساعت داشت: متأسفانه چاقی در چند دهه اخیر در همه کشورها از جمله ایران شایع شده و حتی کودکان و نوجوانان نیز امروزهای درگیر این معضل هستند.

وی افزود: چاقی تقریباً تمام ارگان‌های بدن را درگیر می‌کند و این یک بیماری چند ارگانی محسوب می‌شود به طوری که افراد چاق علاوه بر اینکه ریسک ابتلاء به دیابت نوع ۲ و افزایش چربی خون در آنها بیشتر است، عوارض قلبی و عروقی گسترده و ابتلاء به کبد چرب نیز میان آنها بسیار شایع است.

این استاد بیماری‌های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: افراد چاق در اثر افزایش فشار داخل شکمی بیشتر مبتلا به رفلاکس می‌شوند همچنین احتمال بروز سرطان‌های دستگاه گوارش از جمله سرطان کولون و ابتلاء به پولیپ در آنها بیشتر است.

دکتر سعادت نیا با اشاره به اینکه پیشگیری از این مسئله از طریق آموزش به شهروندان بسیار حائز اهمیت است، گفت: افراد باید از کودکی در مورد کنترل وزن و نحوه سبک زندگی سالم و تحرک اطلاعات زیادی داشته باشند و کسب کنند در حال حاضر ۹۰ درصد و رفت و آمدها و ترددها در سطح شهرها با خودروها و مسائل نقلیه انجام می‌گیرد و تقریباً افراد بی حرکت اند که شرایط کرونا هم به این قضیه دامن زده است.

وی ضمن توصیه به افراد مبنی بر نخورد و مصرف نکردن غذاهای پرحجم، سنگین و پرچرب گفت: همه افراد باید موضوع پیاده‌روی روزانه را مدنظر قرار دهند همچنین توده بدنی خود را مورد سنجش قرار دهند.

به گفته وی تقسیم وزن بر قد بر حسب متر ضربدر خود قد شاخص توده بدنی را مشخص می‌کند و افراد سالم شاخص توده بدن در آنها ۲۵ است و بالاتر از آن افراد دارای اضافه وزن و چاقی هستند.

سعادت‌نیا گفت: همچنین چاقی و اضافه وزن می‌تواند سبب کمردرد، آرتروز و مشکلات دیگر در بدن شود.