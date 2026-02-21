صفری: بودجه ۷۴۰۰ میلیاردی شهرداری اردبیل برای سال ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود صفری ظهر شنبه در آیین تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری اردبیل که در فرهنگسرای پارک بانوان برگزار شد با اشاره به جایگاه اقتصادی اردبیل، اظهار کرد: لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ با رقم ۷۴۰۰ میلیارد تومان، با افزایش ۳۰ درصدی نسبت به متمم مصوب سال ۱۴۰۴ و رشد ۵۰ درصدی نسبت به بودجه مصوب همان سال، به شورای اسلامی شهر اردبیل تقدیم شد.

وی افزود: در بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵، بخش عمران بار دیگر پیشتاز بوده و با اختصاص ۶۴ درصد از کل بودجه به میزان ۴۷۰۵ میلیارد تومان، به‌عنوان موتور محرکه توسعه پایدار شهری معرفی شده است.

شهردار اردبیل بیان کرد: سهم هزینه‌های جاری ۲۱ درصد، معادل ۱۵۸۴ میلیارد تومان و سهم واگذاری خدمات شهری ۱۵ درصد معادل ۱۱۱۱ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

صفری با اشاره به نقاط قوت بودجه سال ۱۴۰۵ شهر اردبیل تشریح کرد: از جمله نقاط قوت برنامه‌وبودجه پیشنهادی سال آینده می‌توان به پایین‌بودن سهم هزینه‌های جاری نسبت به عمرانی، افزایش بیش از ۵۰ درصدی سرانه بودجه، الحاق پروژه‌های مشارکتی در حال اجرا به لایحه بودجه، افزایش اعتبارات عمرانی و توزیع عادلانه منابع بین مناطق پنج‌گانه شهری اشاره کرد.

وی ادامه داد: همچنین این بودجه با محوریت بهبود عبور و مرور شهری و ساماندهی ترافیک تدوین شده و برنامه‌ریزی برای تجهیز ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خدمات شهری و عمرانی در آن لحاظ شده است.

شهردار اردبیل عنوان کرد: توجه ویژه به توسعه و نگهداری فضای سبز شهری و حرکت به سمت شهر هوشمند باهدف ارائه خدمات الکترونیک از دیگر رویکردهای مهم لایحه بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ عنوان شده است.

صفری با اشاره به سهم پایین اردبیل از درآمد مالیات بر ارزش‌افزوده تصریح کرد: شهرداری اردبیل از نظر درآمدهای مالیاتی ارزش‌افزوده در سطح پایینی قرار دارد و از این‌رو عدالت در تقسیم بودجه‌های ملی باید بیش‌ازپیش مورد توجه قرار گیرد تا زمینه آبادانی تمامی مناطق کشور به‌ویژه اردبیل فراهم شود.

وی با اشاره به برخی اقدامات شاخص مدیریت شهری، از اجرای پروژه شهید رئیسی در مدت ۱۸ ماه و با هزینه‌ای اندک خبر داد و آن را نمونه‌ای از مدیریت بهینه منابع دانست.

صرف ۶۰۰ میلیارد تومان برای خرید ماشین‌آلات

صفری همچنین به تملک باغ میدان بسیج با همکاری شورای اسلامی شهر اشاره کرده و افزود: این باغ به‌عنوان میراثی ماندگار برای نسل‌های آینده حفظ خواهد شد.

شهردار اردبیل در ادامه با بیان اینکه در سال‌های اخیر بیش از ۶۰۰ میلیارد تومان برای خرید ماشین‌آلات هزینه شده است، این اقدام را در راستای ارتقای توان خدمات‌رسانی شهرداری عنوان کرد.

وی همچنین از تلاش مضاعف کارکنان شهرداری در زمان بارش برف برای تسهیل تردد شهروندان قدردانی کرد.

صفری با اشاره به روند پیشرفت پروژه پل‌زیرگذر شهید ضیاءالدین ذاکر (پل آقاباقر) بیان کرد: این پروژه در مراحل مناسبی از پیشرفت قرار دارد و می‌تواند نقش مؤثری در کاهش ترافیک شهری و تسهیل تردد تریلی‌ها ایفا کند.

وی هوشمندسازی شهر و افزایش بودجه اردبیل را از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری دانسته و تصریح کرد: در شرایطی مدیریت شورا و شهرداری را تحویل می‌دهیم که قطعات مسکونی به ارزش بیش از ۵ هزار میلیارد تومان در اختیار داریم که ظرفیت مناسبی برای بهره‌برداری در آینده خواهد بود.

شهردار اردبیل همچنین از برنامه‌ریزی برای اجرای بیش از ۱۵ هزار میلیارد تومان پروژه مشارکتی خبر داد و افزود: در سال ۱۴۰۰ شهرداری اردبیل بیش از ۷۰۰ میلیارد تومان به پیمانکاران و ۱۳۰ میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار بود که بخش عمده‌ای از این بدهی‌ها پرداخت شده است.

وی با تأکید بر نقش نیروی انسانی و امکانات موجود در تسریع اجرای طرح‌های عمرانی گفت: سهم هزینه‌های جاری در بودجه سال جاری تنها ۲۱ درصد است و بخش عمده اعتبارات به خدمات شهری و پروژه‌های عمرانی اختصاص خواهد یافت.