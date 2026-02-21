۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۴۶

تشدید تدابیر امنیتی در دهلی نو

تشدید تدابیر امنیتی در دهلی نو

دولت هند به ‌دنبال دریافت اطلاعاتی درباره تهدید تروریستی، تدابیر امنیتی را در دهلی‌نو افزایش داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری پرس تراست هند به نقل از منابع آگاه در پلیس این کشور نوشت: پس از دریافت اطلاعاتی درباره احتمال وقوع انفجار در نزدیکی یک محل بزرگ گردشگری، یعنی دژ قلعه سرخ دهلی، تدابیر امنیتی در اطراف اماکن مهم مذهبی و تاریخی در پایتخت هند تشدید شده است.

این منبع گفت: در حالی که این اطلاعات در حال بررسی و ارزیابی است، اقدامات امنیتی در اماکن مذهبی و مکان‌های عمومی پرجمعیت تشدید شده است.

به گفته این منبع امنیتی، نظارت ویدئویی تقویت شده، بازرسی خودروها در حال انجام است و نیروهای اضافی در مناطق آسیب‌پذیر مستقر شده‌اند. نیروهای میدانی، واحدهای سگ‌های آموزش‌دیده و گروه‌های واکنش سریع نیز در نقاط راهبردی در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

سرویس‌های امنیتی هند از مردم خواستند هوشیار باشند و هرگونه شیء یا فعالیت مشکوک را فوراً به پلیس گزارش دهند.

در ماه نوامبر گذشته، خودرویی در نزدیکی قلعه سرخ منفجر شد که بر اثر آن ۱۳ نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند. دولت این حادثه را حمله تروریستی اعلام کرد و چندین نفر نیز بازداشت شدند.

