تشدید تدابیر امنیتی در دهلی نو

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری پرس تراست هند به نقل از منابع آگاه در پلیس این کشور نوشت: پس از دریافت اطلاعاتی درباره احتمال وقوع انفجار در نزدیکی یک محل بزرگ گردشگری، یعنی دژ قلعه سرخ دهلی، تدابیر امنیتی در اطراف اماکن مهم مذهبی و تاریخی در پایتخت هند تشدید شده است.

این منبع گفت: در حالی که این اطلاعات در حال بررسی و ارزیابی است، اقدامات امنیتی در اماکن مذهبی و مکان‌های عمومی پرجمعیت تشدید شده است.

به گفته این منبع امنیتی، نظارت ویدئویی تقویت شده، بازرسی خودروها در حال انجام است و نیروهای اضافی در مناطق آسیب‌پذیر مستقر شده‌اند. نیروهای میدانی، واحدهای سگ‌های آموزش‌دیده و گروه‌های واکنش سریع نیز در نقاط راهبردی در حالت آماده‌باش قرار گرفته‌اند.

سرویس‌های امنیتی هند از مردم خواستند هوشیار باشند و هرگونه شیء یا فعالیت مشکوک را فوراً به پلیس گزارش دهند.

در ماه نوامبر گذشته، خودرویی در نزدیکی قلعه سرخ منفجر شد که بر اثر آن ۱۳ نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند. دولت این حادثه را حمله تروریستی اعلام کرد و چندین نفر نیز بازداشت شدند.