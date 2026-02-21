سرویس نگهداری آسانسور شامل چیست؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در دنیای امروز، آسانسورها به یکی از ضروریترین تجهیزات ساختمانهای مسکونی، اداری و تجاری تبدیل شدهاند. این دستگاهها نه تنها راحتی را به زندگی روزمره اضافه میکنند، بلکه نقش حیاتی در جابهجایی ایمن افراد دارند. اما برای اینکه آسانسور همیشه عملکردی بینقص و ایمن داشته باشد، خدمات سرویس نگهداری آسانسور اهمیت زیادی دارد. این خدمات شامل مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه و تعمیراتی است که هدف آن حفظ ایمنی، افزایش طول عمر دستگاه و جلوگیری از خرابیهای ناگهانی است.
در این مطلب، به طور جامع بررسی میکنیم که سرویس و نگهداری آسانسور دقیقا چیست و دلایل اهمیت آن را توضیح میدهیم. همچنین یک شرکت آسانسور مطمئن برای دریافت انواع خدمات، به شما معرفی میکنیم. پس تا انتها با ما همراه باشید.
چرا باید خدمات سرویس و نگهداری آسانسور را جدی بگیریم؟
آسانسورها سیستمهای مکانیکی و الکتریکی پیچیدهای هستند که تحت فشار مداوم قرار دارند. قطعات مختلفی مانند موتور، کابلها، ترمزها، دربها و سیستمهای کنترل، با گذشت زمان دچار فرسودگی میشوند. اگر سرویس و نگهداری آسانسور به طور منظم انجام نشود، خطراتی مانند توقف ناگهانی، سقوط یا حتی حوادث جانی به وجود میآید.
بر اساس استانداردهای بین المللی و ایران، آسانسورها باید به صورت دورهای مورد بازرسی قرار گیرند تا تأییدیه ایمنی صادر شود. این الزام قانونی نه تنها برای جلوگیری از جریمه، بلکه برای حفاظت از جان ساکنان ضروری است..
علاوه بر جنبهی ایمنی، نگهداری منظم آسانسور از نظر اقتصادی هم در طولانی مدت مزایای زیادی دارد. چون تعمیرات اضطراری معمولا چندین برابر سرویسهای پیشگیرانه هزینه در پی دارند. پس بهتر است که با شناسایی زودهنگام مشکلات کوچک، از خرابیهای بزرگتر جلوگیری کرده و عمر مفید آسانسور را افزایش دهید.
به طور کلی میتوان گفت که جدی گرفتن خدمات سرویس و نگهداری آسانسور، در واقع سرمایهگذاری بلندمدت برای آرامش خاطر، حفظ ایمنی ساکنان و کاهش هزینههای ملک است. مدیران ساختمان و مالکان باید بدانند که استفاده از این خدمات یک هزینهی اضافه نیست، بلکه یک ضرورت به شمار میرود.
انواع خدمات سرویس و نگهداری آسانسور
خدمات سرویس و نگهداری آسانسور متنوع هستند و بسته به نوع ساختمان، سن آسانسور و میزان استفاده، در سطوح مختلف ارائه میشوند. این خدمات معمولاً در قالب قراردادهای سالانه یا دورهای تنظیم و شامل اقدامات زیر میشوند:
سرویس دورهای ماهانه: بازدید منظم برای بررسی قطعات کلیدی مانند روغنکاری ریلها، تنظیم ترمزها، کنترل سیستمهای الکتریکی و تست عملکرد دربها. این سرویس پایهایترین نوع است و برای اکثر ساختمانها الزامی محسوب میشود.
بازرسی جامع سالانه (جنرال سرویس): بررسی کامل تمام اجزای آسانسور، از جمله موتور، تابلو فرمان، کابلها، سیستمهای ایمنی مانند پاراشوت و گاورنر. در این مرحله، تستهای بار و ایمنی نیز انجام میشود.
تعمیرات پیشگیرانه: تعویض قطعات فرسوده قبل از بروز مشکل جدی، مانند لنت ترمز یا میکروسوییچها. این کار بر اساس چکلیست استاندارد انجام میشود.
خدمات اضطراری: پاسخگویی سریع به خرابیهای ناگهانی، مانند گیر کردن کابین یا توقف دستگاه.
بازسازی و مدرنسازی: این سرویس مخصوص آسانسورهای قدیمی است که شامل ارتقای سیستمها به استانداردهای جدید، مانند نصب درایوهای پیشرفته برای کاهش مصرف انرژی میشود.
نظافت و نگهداری بهداشتی: این نوع سرویس، خدمات تخصصی شرکتهای آسانسور نیست ولی لازم است بدانید که شستشوی کابین، موتورخانه و چاه آسانسور برای جلوگیری از تجمع گرد و غبار و جلوگیری از اختلال در عملکرد آسانسور ضروری است.
خدمات سرویس و نگهداری دورهای آسانسور شامل چه مواردی میشود؟
سرویس و نگهداری دورهای آسانسور که معمولاً به شکل ماهانه یا فصلی انجام میشود، مجموعهای از اقدامات پیشگیرانه است که هدف اصلی آن جلوگیری از خرابیهای ناگهانی، حفظ ایمنی ساکنان و افزایش عمر مفید دستگاه است.
سرویس دورهای آسانسور به بخشهای مختلف تقسیم میشود و شامل موارد زیر است:
بررسی موتورخانه و تجهیزات اصلی
بازرسی سیستم تعلیق و کابلها
کنترل سیستم ترمز و ایمنی
بررسی دربها
بررسی کابین و امکانات داخلی(مانند نورپردازی و پنلها و ...)
روغنکاری
تست عملکرد کلی سیستم
بهترین شرکت سرویس و نگهداری آسانسور
وقتی به عنوان مدیر ساختمان یا مالک دنبال شرکتی مطمئن برای سرویس و نگهداری آسانسور میگردیم، باید به چند نکته توجه کنیم: سابقهی شرکت، داشتن تیم متخصص، استفاده از قطعات اورجینال، گزارشدهی شفاف و تمرکز روی عملکرد بلندمدت.
شرکت پارس تک آسانرو یکی از مجموعههای فعال و معتبر در این حوزه است که سالهاست خدمات سرویس و نگهداری آسانسور را در کنار طراحی، نصب و تعمیر آسانسور ارائه میدهد. این شرکت با تکیه بر کارشناسان متخصص و دارای تجارب حرفهای، و همکاری نزدیک با برندهای معتبر تراز اول دنیا، خدمات خود را با کیفیت بالا و طبق استانداردهای لازم اجرا میکند.
پارس تک آسانرو روی پیشگیری از خرابیها تأکید دارد تا آسانسورها سالها بدون مشکل کار کنند و هزینههای ناگهانی تعمیر برای ساختمان به حداقل برسد. پس اگر دنبال شرکتی هستید که آرامش خاطر را برای شما و ساکنین ساختمان فراهم کند، این مجموعه گزینهی مناسبی به حساب میآید.
چرا پارس تک آسانرو را انتخاب کنیم؟
سابقه طولانی در صنعت آسانسور و تمرکز ویژه روی سرویس و نگهداری آسانسور
تیم فنی متخصص که سرویسها را با دقت بالا انجام میدهد
بررسی کامل قطعات مکانیکی و الکتریکی، روغنکاری، تنظیم ترمز و دربها، تست عملکرد سیستم کنترل و گزارش دقیق وضعیت دستگاه
همکاری با برندهای معتبر جهانی برای تأمین قطعات باکیفیت و اجرای خدمات مطمئن
تأکید روی ایمنی ساکنان و عملکرد روان آسانسور در بلندمدت، نه فقط رفع مشکل موقت
قراردادهای شفاف و گزارشدهی منظم بعد از هر سرویس
با پارس تک آسانرو، آسانسور ساختمان شما منظم و حرفهای سرویس میشود، مشکلات کوچک زودتر دیده و رفع میشوند و خطر توقف ناگهانی یا حوادث به شدت کم میشود. این یعنی امنیت بیشتر برای ساکنان و آرامش بیشتر برای مدیران ساختمان.
جمعبندی
سرویس و نگهداری آسانسور، یکی از نکات مهم در قرارداد آسانسور و کلید اصلی ایمنی و کارایی آن در طولانی مدت است. با بررسی منظم و دقیق کل سیستم، از حوادث جلوگیری میشود، هزینهها کاهش مییابد و عمر مفید دستگاه افزایش پیدا میکند.
انتخاب یک شرکت معتبر، تضمینکنندهی اجرای صحیح این فرآیند است و پارس تک آسانرو با تجربه و تعهد خود، گزینهای مطمئن در این زمینه به شمار میرود. شما هم برای بهرهمندی از خدمات حرفهای سرویس و نگهداری آسانسور و دریافت مشاوره، همین حالا با شرکت پارس تک آسانرو تماس بگیرید یا به وبسایت parstechasanro.com مراجعه کنید.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
