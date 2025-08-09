به گزارش خبرنگار مهر، هادی حق شناس بعد از ظهر شنبه در حاشیه بهره برداری از فاز جدید نیروگاه برق خورشیدی ۲۰ کیلوواتی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان گیلان بر ضرورت تکمیل ظرفیت این نیروگاه تا ۵۰ کیلووات تاکید کرد و گفت: ۱۰ هزار نقطه مناسب برای نصب پنل‌های خورشیدی در سطح استان شناسایی شود.

حق‌شناس با اشاره به ناترازی ۵۰۰ مگاواتی برق در پیک مصرف گیلان، ظرفیت بالای استان برای استفاده از انرژی‌های خورشیدی، بادی و موج دریا را فرصتی مهم برای کاهش وابستگی به شبکه توزیع برق عنوان کرد.

هادی حق‌شناس با تاکید بر مشارکت مردم در اجرای پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر به شیوه «BOT» گفت: می‌توانیم برق ارزان تولید و هزینه خانوارها را تا ۲۰ سال آینده به حداقل برسانیم.

وی همچنین از ادارات، مدارس و واحدهای صنعتی خواست تا با استفاده از سقف‌های خود اقدام به نصب پنل‌های خورشیدی کنند و پیشنهاد کرد بخشی از اعتبارات عمرانی دستگاه‌های اجرایی به این موضوع اختصاص یابد.

استاندار گیلان با اشاره به محدودیت زمین در استان، تاکید کرد که سقف ساختمان‌ها ظرفیت قابل توجهی برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی دارد و افزود: حداقل ۲۰۰ نهاد و سازمان دولتی در رشت می‌توانند برق خود را از طریق پنل‌های خورشیدی تأمین کنند.

حق‌شناس همچنین موج دریا را به عنوان ظرفیت ویژه گیلان در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر معرفی کرد و افزود که این استان می‌تواند در این زمینه پیشتاز باشد.