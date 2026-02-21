ریشه درخت کاج موجب قطع آب در بخش هایی از تربت جام شد

هادی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برای چندمین بار متوالی، طغیان ریشه درختان کاج منجر به بروز حادثه در شبکه توزیع و قطع آب شرب بخش هایی از شهرتربت جام شد.

مدیر آب و فاضلاب تربت جام بیان کرد: بررسی های میدانی نشان داد که ریشه های تنومند درختان کاج که درست در مسیر این لوله ها قرار داشتند، باعث فشار به بدنه لوله و در نهایت شکستگی آن شده است. این اتفاق که برای چندمین بار در این محور رخ میدهد، ساعاتی اهالی خیابانهای وحدت اسلامی و علیمردانی را با قطعی آب مواجه کرد.

وی تصریح کرد:با اعلام حادثه، تیمهای عملیاتی امور آب و فاضلاب بلافاصله در محل حاضر شدند. برای دسترسی به محل دقیق شکستگی و رفع مشکل، با همکاری واحد فضای سبزشهرداری و شرکت برق، عملیات قطع درخت تنومند کاج که مزاحمت ایجاد کرده بود، انجام شد.

صادقی با اشاره به فرسودگی بخشی از شبکه آزبستی در مناطق قدیمی شهر، اظهار کرد: تداخل حریم درختان کهنسال با تأسیسات زیرساختی یکی از چالشهای اصلی آبفا است. در این حادثه نیز با وجود سختی کار، در سریعترین زمان ممکن با ریشه یابی مشکل و همکاری سایر نهادها، شبکه را وارد مدار بهره برداری کردیم.