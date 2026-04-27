خط انتقال آب روستای کوگاه ترمیم شد

احمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیلاب‌های اخیر موجب شکستگی و خروج خط انتقال آب روستای کوگاه از مدار بهره‌برداری شده بود و این حادثه در دو نقطه مجزا خسارت جدی به شبکه آبرسانی وارد کرد.

وی گفت: پس از دریافت گزارش اولیه، تیم‌های عملیاتی آب و فاضلاب بلافاصله به منطقه اعزام شدند تا ضمن ارزیابی خسارت، عملیات بازسازی را آغاز کنند و روند تأمین آب شرب اهالی با حداقل اختلال ادامه یابد.

مدیر امور آب و فاضلاب ثلاث‌باباجانی با اشاره به دشواری‌های این عملیات افزود: مسیر دسترسی به محل حادثه در عمق یک دره صعب‌العبور قرار داشت و امکان تردد ماشین‌آلات وجود نداشت، از همین رو انتقال تجهیزات به محل تنها به صورت دستی امکان‌پذیر شد.

سلیمانی ادامه داد: اعضای تیم اتفاقات شهرستان با مشارکت اهالی روستا مجبور شدند تجهیزات سنگین شامل موتور برق، دستگاه‌های جوشکاری، لوله‌ها و اتصالات را به صورت پیاده و در مسیرهای سخت‌گذر حمل کنند تا زمینه تعمیر خط انتقال فراهم شود.

وی بیان کرد: تلاش‌های فشرده و جهادی نیروهای عملیاتی موجب شد خط انتقال در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترمیم و آب شرب روستا دوباره وارد مدار شود و پایداری شبکه توزیع برای ساکنان منطقه برقرار گردد.