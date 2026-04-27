۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۱۹

خط انتقال آب روستای کوگاه ترمیم شد

کرمانشاه - مدیر امور آب و فاضلاب ثلاث‌باباجانی گفت: آسیب‌های خط انتقال آب روستای کوگاه که بر اثر سیلاب اخیر ایجاد شده بود، با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های عملیاتی در کمتر از ۲۴ ساعت برطرف شد.

احمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سیلاب‌های اخیر موجب شکستگی و خروج خط انتقال آب روستای کوگاه از مدار بهره‌برداری شده بود و این حادثه در دو نقطه مجزا خسارت جدی به شبکه آبرسانی وارد کرد.

وی گفت: پس از دریافت گزارش اولیه، تیم‌های عملیاتی آب و فاضلاب بلافاصله به منطقه اعزام شدند تا ضمن ارزیابی خسارت، عملیات بازسازی را آغاز کنند و روند تأمین آب شرب اهالی با حداقل اختلال ادامه یابد.

مدیر امور آب و فاضلاب ثلاث‌باباجانی با اشاره به دشواری‌های این عملیات افزود: مسیر دسترسی به محل حادثه در عمق یک دره صعب‌العبور قرار داشت و امکان تردد ماشین‌آلات وجود نداشت، از همین رو انتقال تجهیزات به محل تنها به صورت دستی امکان‌پذیر شد.

سلیمانی ادامه داد: اعضای تیم اتفاقات شهرستان با مشارکت اهالی روستا مجبور شدند تجهیزات سنگین شامل موتور برق، دستگاه‌های جوشکاری، لوله‌ها و اتصالات را به صورت پیاده و در مسیرهای سخت‌گذر حمل کنند تا زمینه تعمیر خط انتقال فراهم شود.

وی بیان کرد: تلاش‌های فشرده و جهادی نیروهای عملیاتی موجب شد خط انتقال در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترمیم و آب شرب روستا دوباره وارد مدار شود و پایداری شبکه توزیع برای ساکنان منطقه برقرار گردد.

