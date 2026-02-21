به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن ماه ضیافت الهی، نمایشگاه «درسهای رمضان» با هدف تبیین معارف و آموزههای معنوی ماه مبارک رمضان از منظر مقام معظم رهبری در این مجموعه فرهنگی برگزار شد.
در این نمایشگاه، بخشهایی از بیانات و نکات کلیدی معظمله درباره اهمیت خودسازی، انس با قرآن کریم، بهرهگیری از فرصت دعا و استغفار، توجه به نیازمندان و تقویت همبستگی اجتماعی در ماه مبارک رمضان، در قالب پوسترهای محتوایی و آثار گرافیکی در معرض دید عموم قرار گرفته است.
این رویداد فرهنگی با هدف تعمیق شناخت نسل جوان و بازدیدکنندگان از ابعاد معنوی و اجتماعی ماه مبارک رمضان و ترویج فرهنگ قرآنی و سبک زندگی اسلامی برپا شده و تلاش دارد تا مفاهیم بلند مطرحشده در بیانات مقام معظم رهبری را به شیوهای هنری و اثرگذار ارائه کند.
نمایشگاه «درسهای رمضان» تا پایان ماه مبارک رمضان در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دایر است و علاقهمندان میتوانند همهروزه در ساعات اداری با حضور در این مجموعه فرهنگی از این نمایشگاه بازدید کنند.
