  1. فرهنگ و ادب
  2. فرهنگ مقاومت
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۱

نمایشگاه «درس‌های رمضان» در باغ موزه دفاع مقدس برپا شد

نمایشگاه «درس‌های رمضان» با محوریت گزیده‌ای از بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری پیرامون ماه مبارک رمضان، در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن ماه ضیافت الهی، نمایشگاه «درس‌های رمضان» با هدف تبیین معارف و آموزه‌های معنوی ماه مبارک رمضان از منظر مقام معظم رهبری در این مجموعه فرهنگی برگزار شد.

در این نمایشگاه، بخش‌هایی از بیانات و نکات کلیدی معظم‌له درباره اهمیت خودسازی، انس با قرآن کریم، بهره‌گیری از فرصت دعا و استغفار، توجه به نیازمندان و تقویت همبستگی اجتماعی در ماه مبارک رمضان، در قالب پوسترهای محتوایی و آثار گرافیکی در معرض دید عموم قرار گرفته است.

این رویداد فرهنگی با هدف تعمیق شناخت نسل جوان و بازدیدکنندگان از ابعاد معنوی و اجتماعی ماه مبارک رمضان و ترویج فرهنگ قرآنی و سبک زندگی اسلامی برپا شده و تلاش دارد تا مفاهیم بلند مطرح‌شده در بیانات مقام معظم رهبری را به شیوه‌ای هنری و اثرگذار ارائه کند.

نمایشگاه «درس‌های رمضان» تا پایان ماه مبارک رمضان در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دایر است و علاقه‌مندان می‌توانند همه‌روزه در ساعات اداری با حضور در این مجموعه فرهنگی از این نمایشگاه بازدید کنند.

کد خبر 6755483
زینب رازدشت تازکند

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها