مدیرعامل جدید موزه ملی انقلاب اسلامی مشخص شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با حضور سردار بهمن کارگر رئیس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت ، جمعی از معاونان، مدیران و کارکنان موزه برگزار شد.
در این آیین، ضمن قدردانی از خدمات و تلاشهای سردار مهدی امیریان در دوره مسئولیت خود، بر نقش مؤثر وی در توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری موزه، ساماندهی بخشهای مختلف، و ارتقای جایگاه موزه در میان مراکز فرهنگی کشور تأکید شد.
سپس با حکم سردار بهمن کارگر، علیاصغر جعفری به عنوان معاون رئیس بنیاد و مدیرعامل جدید موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس منصوب شد.
جعفری که پیشتر سابقه مدیرعاملی موزه( از سال 1396 الی 1401) و معاون هماهنگکننده و امور مجلس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس و مقاومت و مدیریت در حوزههای فرهنگی، رسانهای و دفاع مقدس را در کارنامه خود دارد.
جعفری در سخنانی بر ضرورت بازآفرینی روایتهای اصیل انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برای نسل جوان و بهرهگیری از ظرفیت فناوریهای نوین در معرفی ارزشهای ملی تأکید کرد.
