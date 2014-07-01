به گزارش خبرنگار مهر، «آداب روزه‌داری، احوال روزه‌داران» شامل گزیدهای از مجموعه توصیه‌ها، نصایح، مواعظ و تحلیلهای رهبر انقلاب، یکی از بهترین نمونه‌ها در تبیین دقایق و ظرائف معارف ماه رمضان است که در فرازهایی از بیانات معظّمٌ له در ماه‌های رمضان سالهای ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۰ ارائه شده است.

در این اثر ضمن حفظ ترتیب زمانی بیانات معظّمٌ‌له ، برای دسترسی آسان‌تر علاقه‌مندان به محورهای مباحث، فهرستی جامع از کلیدها و موضوعات متعدد مندرج در این مجموعه ارائه شده است.

فهرست موضوعی «آداب روزهداری، احوال روزهداران» مطالب این اثر در قالب 20 عنوان دسته‌بندی شده که در یک نگاه کلی می‌توان مباحث آن را به دو بخش کلی عبادی-اعتقادی و اجتماعی- سیاسی تقسیم کرد.

علیرضا مختارپور در این کتاب، نه تنها به گردآوری فرمایشات مقام معظم رهبری درباره نماز، روزه، شب‌های غدر، عید فطر و بررسی ابعاد گوناگون شخصیت حضرت علی(ع) پرداخته که به وجه اجتماعی ماه مبارک رمضان هم توجه کرده و روز قدسرا عامل وحدت مسلمین دانسته است.