قیمت طلا و سکه در مسیر رسیدن به سقف‌ تاریخی

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴ با افزایش قیمت در تمامی بخشها همراه شد؛ افزایشی که در درجه نخست تحتتأثیر بالا رفتن نرخ دلار و بازگشت آن به سقف سه هفته گذشته در محدوده ۱۶۵ هزار تومان شکل گرفت و باعث شد قیمت طلا و انواع سکه بالاتر از میانگین معاملات روز گذشته قرار بگیرند. این تحولات در شرایطی رقم خورده که بازار ارز بار دیگر به عامل تعیینکننده نوسانات بازار طلا تبدیل شده و نقش آن در جهتدهی به قیمتها پررنگتر از متغیرهای جهانی ارزیابی میشود.
در بازار جهانی، قیمت هر اونس طلا امروز به ۵۱۰۷ دلار رسید. این نرخ در مقایسه با میانگین ۵۰۲۸ دلار و یک سنتی روز گذشته، افزایشی معادل ۷۸ دلار و ۹۹ سنت را نشان میدهد که بهعنوان نوسان مثبت ۱.۵۷ درصدی نسبت به میانگین دیروز ثبت شده است؛ افزایشی که همزمانی آن با رشد نرخ ارز، اثر خود را بهطور مستقیم در بازار داخلی نمایان کرده است.
در بازار تهران، مظنه طلا امروز با قیمت ۸۵ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان معامله شد. این رقم نسبت به میانگین ۸۴ میلیون و ۶۸۵ هزار و ۱۷ تومان در روز گذشته، یک میلیون و ۲۶۴ هزار و ۹۸۳ تومان افزایش داشته و بیانگر رشد ۱.۴۹ درصدی نسبت به میانگین دیروز است.
طلای ۱۸ عیار نیز امروز به قیمت ۱۹ میلیون و ۸۴۱ هزار و ۷۰۰ تومان رسید. این نرخ در مقایسه با میانگین ۱۹ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۶۴۰ تومان روز گذشته، ۲۹۲ هزار و ۶۰ تومان افزایش را ثبت کرده که معادل نوسان ۱.۴۹ درصدی نسبت به میانگین معاملات دیروز است.
در همین حال، طلای ۲۴ عیار با قیمت ۲۶ میلیون و ۴۵۲ هزار تومان در بازار عرضه شد. این رقم نسبت به میانگین ۲۶ میلیون و ۶۳ هزار و ۲۹۸ تومان در روز گذشته، ۳۸۸ هزار و ۷۰۲ تومان افزایش داشته و ۱.۴۹ درصد بالاتر از میانگین دیروز قرار گرفته است.
در بازار سکه نیز قیمتها عمدتاً با نوسان مثبت همراه شدند، هرچند شدت افزایش در قطعات مختلف یکسان نبود.
سکه طرح قدیم امروز با نرخ ۱۹۵ میلیون تومان معامله شد. این قیمت در مقایسه با میانگین ۱۹۴ میلیون و ۵۸۳ هزار و ۲۵۲ تومان روز گذشته، ۴۱۶ هزار و ۷۴۸ تومان افزایش را نشان میدهد که معادل ۰.۲۱ درصد نوسان افزایشی نسبت به میانگین دیروز است.
سکه طرح جدید به قیمت ۱۹۹ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. این نرخ نسبت به میانگین ۱۹۸ میلیون و ۴۰۲ هزار و ۷۱۰ تومان در روز گذشته، ۱ میلیون و ۳۹۷ هزار و ۲۹۰ تومان افزایش داشته و بیانگر رشد ۰.۷ درصدی نسبت به میانگین دیروز است.
در قطعات کوچکتر، نیمسکه امروز با قیمت ۱۰۲ میلیون تومان معامله شد که در مقایسه با میانگین ۱۰۱ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۶۱۴ تومان روز گذشته، ۲۹۶ هزار و ۳۸۶ تومان افزایش و نوسان ۰.۲۹ درصدی را نشان میدهد.
ربعسکه نیز به ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید؛ رقمی که نسبت به میانگین ۵۶ میلیون و ۱۴۲ هزار و ۲۵۲ تومان روز گذشته، ۳۵۷ هزار و ۷۴۸ تومان افزایش داشته و ۰.۶۴ درصد بالاتر از میانگین دیروز ایستاده است.
همچنین سکه یکگرمی با ثبت قیمت ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان، نسبت به میانگین ۲۸ میلیون تومان در روز گذشته، ۵۰۰ هزار تومان افزایش را تجربه کرد که معادل نوسان ۱.۷۹ درصدی نسبت به میانگین دیروز است.
مجموع دادههای امروز نشان میدهد بازگشت دلار به سقف سه هفته گذشته در محدوده ۱۶۵ هزار تومان، عامل اصلی افزایش قیمتها در بازار طلا و سکه بوده است. هرچند رشد قیمتها از نظر درصدی محدود ارزیابی میشود، اما قرار گرفتن نرخها بالاتر از میانگین روز گذشته، نشاندهنده تداوم فشار ارزی بر بازار است؛ فشاری که در شرایط فعلی، بیش از آنکه نشانه رونق باشد، بازتابی از نااطمینانی و بیثباتی در متغیرهای کلیدی اقتصاد تلقی میشود.
