به گزارش خبرنگار مهر و بر اساس اطلاعات دریافتی از اتحادیه صنف فروشندگان و سازندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران، بازار طلا و سکه در معاملات امروز دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ با روندی افزایشی همراه شد و اغلب قیمت‌ها در مقایسه با میانگین معاملات روز گذشته در سطوح بالاتری قرار گرفتند.

بررسی داده‌های معاملاتی نشان می‌دهد دامنه این افزایش در بخش‌های مختلف بازار متفاوت بوده، اما در مجموع طلا و سکه با شیبی نسبتاً همسو رشد کرده‌اند؛ روندی که هرچند از نظر آماری قابل توجه است، اما از منظر مصرف‌کنندگان و فعالان بازار چندان مطلوب ارزیابی نمی‌شود.

در بازار جهانی نیز هر اونس طلا امروز به ۴۶۹۱ دلار رسید. این نرخ در مقایسه با میانگین ۴۶۷۷ دلاری روز گذشته، ۱۴ دلار افزایش را نشان می‌دهد که معادل ۰.۳ درصد رشد نسبت به میانگین دیروز است؛ افزایشی محدود که در کنار شرایط بازار داخلی، بر روند قیمت‌ها در بازار تهران اثر گذاشته است.

رشد همزمان مظنه و طلای خام؛ بازار طلا یک کانال بالاتر از میانگین دیروز

در بازار داخلی، مظنه تهران امروز به ۷۸ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید. این رقم در مقایسه با میانگین ۷۷ میلیون و ۶۰۹ هزار و ۷۲۷ تومان در روز گذشته، یک میلیون و ۱۴۰ هزار و ۲۷۳ تومان افزایش را ثبت کرده که معادل ۱.۴۷ درصد رشد نسبت به میانگین معاملات دیروز است.

طلای ۱۸ عیار نیز که یکی از مهم‌ترین شاخص‌های قیمتی در بازار محسوب می‌شود، امروز با قیمت ۱۸ میلیون و ۱۷۹ هزار و ۶۰۰ تومان معامله شد. این نرخ نسبت به میانگین ۱۷ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۳۰۸ تومان در روز گذشته، ۲۶۳ هزار و ۲۹۲ تومان افزایش داشته و ۱.۴۷ درصد بالاتر از میانگین دیروز قرار گرفته است.

همچنین طلای ۲۴ عیار امروز به ۲۴ میلیون و ۲۳۷ هزار تومان رسید. این قیمت در مقایسه با میانگین ۲۳ میلیون و ۸۸۵ هزار و ۵۳۶ تومان روز گذشته، ۳۵۱ هزار و ۴۶۴ تومان افزایش را نشان می‌دهد که بیانگر نوسان افزایشی ۱.۴۷ درصدی نسبت به میانگین معاملات دیروز است.

حرکت افزایشی در بازار سکه؛ قطعات کوچک‌تر رشد بیشتری را تجربه کردند

در بخش سکه نیز قیمت‌ها در اغلب قطعات با افزایش همراه بودند و معاملات در سطوحی بالاتر از میانگین روز گذشته انجام شد.

سکه طرح قدیم امروز با قیمت ۱۷۹ میلیون تومان معامله شد. این نرخ در مقایسه با میانگین ۱۷۷ میلیون و ۳۵۳ هزار و ۲۰۳ تومان روز گذشته، یک میلیون و ۶۴۶ هزار و ۷۹۷ تومان افزایش داشته و ۰.۹۳ درصد رشد نسبت به میانگین دیروز را نشان می‌دهد.

سکه طرح جدید نیز به ۱۸۶ میلیون تومان رسید. این قیمت نسبت به میانگین ۱۸۳ میلیون و ۷۰۳ هزار و ۳۴۳ تومان در روز گذشته، ۲ میلیون و ۲۹۶ هزار و ۶۵۷ تومان افزایش را ثبت کرده که معادل ۱.۲۵ درصد رشد نسبت به میانگین معاملات دیروز است.

در قطعات کوچک‌تر، نیم‌سکه با قیمت ۹۹ میلیون تومان معامله شد. این رقم در مقایسه با میانگین ۹۷ میلیون و ۴۶۲ هزار و ۹۹۳ تومان روز گذشته، یک میلیون و ۵۳۷ هزار و ۷ تومان افزایش داشته و ۱.۵۸ درصد بالاتر از میانگین دیروز قرار گرفته است.

ربع‌سکه نیز امروز با قیمت ۵۸ میلیون تومان معامله شد. این نرخ در مقایسه با میانگین ۵۶ میلیون و ۸۷۹ هزار و ۷۲۰ تومان روز گذشته، یک میلیون و ۱۲۰ هزار و ۲۸۰ تومان افزایش را نشان می‌دهد که بیانگر رشد ۱.۹۷ درصدی نسبت به میانگین معاملات دیروز است.

در همین حال، سکه یک‌گرمی به قیمت ۲۹ میلیون تومان رسید. این رقم نسبت به میانگین ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان در روز گذشته، ۵۰۰ هزار تومان افزایش داشته و ۱.۷۵ درصد بالاتر از میانگین دیروز قرار گرفته است.

برآورد قیمت واقعی دلار از روی قیمت طلا؛ نرخ تعادلی حوالی ۱۶۰ هزار تومان

بررسی هم‌زمان قیمت اونس جهانی طلا و طلای ۲۴ عیار در بازار تهران نشان می‌دهد نرخ دلار ضمن نوسان‌های اخیر، در محدوده‌ای نزدیک به ۱۶۰ هزار تومان قرار گرفته است.

محاسبات قیمت دلار مبتنی بر ارزش‌گذاری طلا نشان می‌دهد با توجه به قیمت ۴۶۹۱ دلاری اونس و نرخ ۲۴ میلیون و ۲۳۷ هزار تومانی طلای ۲۴ عیار، ارزش هر اونس طلا در بازار داخلی حدود ۷۵۳ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ رقمی که با تقسیم بر قیمت جهانی اونس، نرخ دلار معادل حدود ۱۶۰ هزار و ۷۰۰ تومان را نتیجه می‌دهد.

شایان ذکر است در محاسبات فوق هر اونس طلا برابر با ۳۱.۱۰۳۵ گرم طلا در نظر گرفته شده است.