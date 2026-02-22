رشد آرام قیمت طلا و سکه در بازار تهران

به گزارش خبرنگار مهر، بازار طلا و سکه امروز با افزایش محدود میانگین قیمت‌ها همراه شد؛ افزایشی که بیش از آنکه ناشی از تحولات بازار جهانی باشد که تعطیل است، تحت‌تأثیر بازگشت نرخ دلار به سقف سه هفته گذشته در محدوده ۱۶۵ هزار تومان شکل گرفت. این عامل باعث شد قیمت‌ها در بازار داخلی، هرچند با شیب ملایم، بالاتر از میانگین معاملات روز گذشته قرار بگیرند و بار دیگر نقش تعیین‌کننده دلار در نوسانات بازار طلا برجسته شود.

در بازار جهانی، قیمت هر اونس طلا روز جمعه در سطح ۵۱۰۵ دلار تثبیت شد. با وجود تعطیلی بازارهای جهانی، رشد ملموس نرخ ارز آزاد، سبب شد اثر اصلی نوسان قیمت‌ها در بازار داخلی از کانال دلار منتقل شود.

در بازار تهران، مظنه طلا امروز با قیمت ۸۵ میلیون و ۳۲۵ هزار تومان معامله شد. این رقم نسبت به میانگین ۸۵ میلیون و ۱۷۰ هزار و ۹۲۲ تومان روز گذشته، ۱۵۴ هزار و ۷۸ تومان افزایش داشته که بیانگر نوسان ۰.۱۸ درصدی نسبت به میانگین معاملات دیروز است.

طلای ۱۸ عیار نیز امروز به قیمت ۱۹ میلیون و ۶۹۷ هزار و ۴۰۰ تومان رسید. این نرخ در مقایسه با میانگین ۱۹ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۸۳۷ تومان در روز گذشته، ۳۵ هزار و ۵۶۳ تومان افزایش را ثبت کرده و ۰.۱۸ درصد بالاتر از میانگین دیروز قرار گرفته است.

در همین حال، طلای ۲۴ عیار با ثبت قیمت ۲۶ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان معامله شد. این رقم نسبت به میانگین ۲۶ میلیون و ۲۱۲ هزار و ۸۰۷ تومان در روز گذشته، ۴۷ هزار و ۱۹۳ تومان افزایش داشته و معادل ۰.۱۸ درصد نوسان افزایشی نسبت به میانگین دیروز است.

در بازار سکه نیز قیمت‌ها امروز عمدتاً در مسیر صعودی حرکت کردند، هرچند دامنه نوسان در اغلب قطعات محدود ارزیابی می‌شود.

سکه طرح قدیم با قیمت ۱۹۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد. این نرخ در مقایسه با میانگین ۱۹۴ میلیون و ۱۷۵ هزار و ۱۴۰ تومان روز گذشته، ۳۲۴ هزار و ۸۶۰ تومان افزایش را نشان می‌دهد که معادل ۰.۱۷ درصد نوسان مثبت نسبت به میانگین دیروز است.

سکه طرح جدید امروز به ۱۹۹ میلیون تومان رسید. این قیمت نسبت به میانگین ۱۹۸ میلیون و ۵۳۰ هزار و ۳۷۷ تومان در روز گذشته، ۴۶۹ هزار و ۶۲۳ تومان افزایش داشته و بیانگر رشد ۰.۲۴ درصدی نسبت به میانگین معاملات دیروز است.

در قطعات کوچک‌تر، نیم‌سکه با ثبت قیمت ۱۰۲ میلیون تومان معامله شد که در مقایسه با میانگین ۱۰۱ میلیون و ۳۸۳ هزار و ۹۳۹ تومان روز گذشته، ۶۱۶ هزار و ۶۱ تومان افزایش را نشان می‌دهد؛ افزایشی معادل ۰.۶۱ درصد نسبت به میانگین دیروز.

ربع‌سکه نیز به قیمت ۵۶ میلیون تومان رسید. این نرخ در مقایسه با میانگین ۵۵ میلیون و ۹۵۲ هزار و ۸۷۰ تومان روز گذشته، ۴۷ هزار و ۱۳۰ تومان افزایش داشته و ۰.۰۸ درصد بالاتر از میانگین دیروز قرار گرفته است.

همچنین سکه یک‌گرمی امروز با قیمت ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله شد؛ رقمی که نسبت به میانگین ۲۸ میلیون و ۹۶ هزار و ۷۲۵ تومان در روز گذشته، ۴۰۳ هزار و ۲۷۵ تومان افزایش را ثبت کرده و نوسان ۱.۴۴ درصدی نسبت به میانگین دیروز را نشان می‌دهد.

برآیند تحولات امروز حاکی از آن است که رسیدن دلار به سقف سه هفته گذشته در محدوده ۱۶۵ هزار تومان، عامل اصلی افزایش قیمت‌ها در بازار طلا و سکه بوده است. هرچند درصد نوسان‌ها محدود و آرام ارزیابی می‌شود، اما قرار گرفتن قیمت‌ها بالاتر از میانگین روز گذشته نشان می‌دهد فشار ارزی همچنان بر بازار حاکم است؛ وضعیتی که در شرایط فعلی، بیش از آنکه نشانه رونق باشد، بازتابی از تداوم نااطمینانی و شکنندگی متغیرهای اثرگذار بر بازار طلا تلقی می‌شود.