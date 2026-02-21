سه مدال ملی برای شناگر اهل کیش در جام آزادی کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، هفتمین دوره مسابقات شنای جام آزادی در مرحله نهایی و مسافت بلند به میزبانی تهران برگزار شد و اهورا زاهدی‌سرشت شناگر کیش در این رقابت‌ها عملکرد درخشانی ثبت کرد.

شناگر جوان کیش در ماده ۵۰ متر آزاد به مقام اول و مدال طلا دست یافت، در ماده ۱۰۰ متر آزاد مقام سوم و مدال برنز را کسب کرد و در ماده ۴ در ۱۰۰ متر آزاد تیمی نیز همراه با تیم خود به مقام سوم رسید.

این نتایج جایگاه شنای کیش در رقابت‌های ملی را تقویت کرد و نشان‌دهنده استمرار مسیر حرفه‌ای این ورزشکار در سطح قهرمانی کشور است.