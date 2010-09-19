شناگران معلول ایران 5 مدال طلا، 4 نقره و 3 برنز کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، در روز نخست سی و دومین دوره مسابقات جام شنای اسلواکی، شناگران ایران موفق به کسب پنج مدال طلا چهار نقره و سه برنز به شرح زیر شدند:

- شاهین ایزدیار در رشته ۲۰۰ متر مختلط انفرادی در رده سنی زیر ۱۸ سال موفق به کسب مدال طلا شد و در ۱۰۰ متر پروانه مدال نقره گرفت. این شناگر در 100 متر کرال پشت نیز مدال برنز گرفت

- رضا آذرشب در رده سنی زیر ۱۸ سال ۱۰۰ متر پروانه مدال طلا گرفت. این شناگر در 100 متر کرال پشت نیز به مدال طلا رسید.

- حسن غمخواه در رده سنی بزرگسالان در ماده ۲۰۰ متر مختلط انفرادی به مدال نقره رسید. این شناگر در 100 متر پروانه هم مدال نقره گرفت. غمخواه در 400 متر آزاد نیز مدال نقره گرفت. این شناگر در 100 متر کرال پشت، رده سنی مدال طلا گرفت.

- محمدرضا رهبری در رده سنی بزرگسالان در ماده ۵۰ متر قورباغه مدال برنز گرفت.

- محمد محمدی، 200 متر آزاد، رده سنی بزرگسالان به مدال برنز رسید.





همچنین در رقابت تیمی شنای 4 در 50 متر مختلط تیمی، شناگران کشورمان موفق به کسب مدال طلا شد. رضا آذرشب، حسن غمخواه، مهدی اکبری و شاهین ایزدیار اعضای شرکت کننده در این رقابت تیمی بودند.



سی و دومین دوره مسابقات جام شنای اسلواکی از روز شنبه با حضور ۶۹ شرکت کننده از هفت کشور و ۱۲ باشگاه داخلی اسلواکی از شهرهای مختلف این کشور در براتیسلاوا آغاز شده و امروز پایان می یابد.



تیم ایران متشکل از ۹ ورزشکار به همراه محمد حسین اقبالی سرپرست تیم، مجید نوروزی سرمربی و مهدی ضیایی مربی تیم در این مسابقات حضور دارد.