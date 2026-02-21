  1. استانها
  2. اصفهان
۲ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

۶۵۰۰ لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در تیران وکرون کشف شد

۶۵۰۰ لیتر سوخت خارج از شبکه توزیع در تیران وکرون کشف شد

اصفهان-فرمانده انتظامی شهرستان تیران وکرون از توقیف ۲ دستگاه خودرو حامل ۶ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع خبر داد.

سرهنگ عبدالرضا سورانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح مقابله با قاچاق و توزیع خارج از شبکه فرآورده های نفتی، مأموران انتظامی کلانتری ۱۱ تیران حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی خود به ۲دستگاه کامیون و نیسان مشکوک و برای بررسی آن ها را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان تیران وکرون تصریح کرد: مأموران در بازرسی از این خودروها موفق شدند ۶ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل که به صورت غیرمجاز و خارج از شبکه توزیع حمل می شد را کشف کنند.

وی ارزش سوخت های مکشوفه را حدود ۲ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه ۲ متهم شناسایی که با تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضائی قرار گرفتند.

کد خبر 6755627

