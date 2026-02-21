به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، امیر مقیسه در چهارمین نشست هیئت مؤسس صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت بیان کرد: صندوق تضمین ارزی بالادست نفت به‌عنوان اصلی‌ترین اقدام صنعت برای بهبود فضای کسب‌وکار در حوزه تأمین مالی پروژه‌های بالادست طراحی شده و می‌تواند تحول مهمی در بازار سرمایه و بورس ایجاد کند.

وی افزود: امیدواریم پیش از پایان سال، مصوبه و موافقت اصولی صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت از شورای ملی تأمین مالی دریافت شود تا این صندوق در آینده نزدیک فعالیت عملیاتی خود را آغاز کند.

گسترش ابزارهای نوین تأمین مالی در بالادست نفت

مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران تصریح کرد: شرکت‌های اکتشاف و تولید و سرمایه‌گذاران علاقه‌مند به حوزه بالادست نفت از طریق این ابزار امکان مشارکت گسترده‌تری در پروژه‌ها خواهند داشت.

مقیسه همچنین از برنامه‌های دیگر شرکت ملی نفت ایران برای توسعه روش‌های نوین تأمین مالی خبر داد و افزود: ایجاد نخستین شرکت سهامی عام پروژه‌های بالادستی، انتشار اوراق ارزی و راه‌اندازی صندوق با درآمد ثابت ارزی با هدف مشارکت عمومی مردم در پروژه‌های نفتی از دیگر اقدام‌های پیش‌بینی‌شده تا پایان سال ۱۴۰۵ است.

وی با یادآوری اینکه اردیبهشت امسال و در رویداد «سرمایه‌گذاری و توسعه در بالادست نفت و گاز» مشارکت‌نامه این صندوق به امضای سهامداران عمده رسیده است، بیان کرد: از آن زمان تا امروز چند نشست هیئت موسس صندوق تشکیل شده است، ترکیب نهایی و میزان آورده سهامداران مشخص شده و تا پیش از پایان سال، مصوبه و مجوز موافقت اصولی این صندوق را از شورای ملی تأمین مالی اخذ می‌کنیم.

ایجاد نخستین شرکت سهامی عام پروژه‌های بالادستی

مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه این شرکت مجموعه‌ای از روش‌ها را برای تأمین مالی و حضور بخش خصوصی و غیردولتی و سرمایه خرد در دستور کار دارد، تأکید کرد: مهم‌ترین این اقدام تا امروز تشکیل صندوق تضمین صنعت نفت بوده است.

مقیسه افزود: در مراحل بعدی ایجاد نخستین شرکت سهامی عام در پروژه‌های بالادست ایجاد می‌شود که مردم می‌توانند با هر مقدار سرمایه‌ای در این شرکت و پروژه‌های نفتی سهامدار شوند و تمام سعی ما بر این است تا پایان بهار سال ۱۴۰۵ این خدمات به مردم تقدیم شود.

حجت‌الله برامکی یزدی، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری هلدینگ انرژی سینا نیز در این نشست با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده طی دو سال گذشته برای شکل‌گیری این نهاد مالی بیان کرد: امیدواریم میزبانی این نشست گامی مؤثر در به نتیجه رسیدن این تلاش‌ها باشد و شاهد عملیاتی شدن صندوق در آینده‌ای نزدیک باشیم.

به گفته مدیران حاضر در این نشست، صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت با هدف کاهش ریسک سرمایه‌گذاری و تسهیل جذب منابع مالی، به‌عنوان بزرگ‌ترین صندوق تضمین ارزی کشور در بخش بالادست صنعت نفت فعالیت می‌کند و نقش مهمی در تحول ساختار تأمین مالی پروژه‌های نفتی ایفا می‌کند.

صندوق تضمین صنعت نفت با سرمایه اولیه ۳۰۰ میلیون یورو و با مشارکت ۲۱ شریک شامل شرکت ملی نفت ایران، صندوق توسعه ملی، بورس انرژی، ۱۱ شرکت اکتشاف و تولید، ۵ بانک تجاری، صندوق پژوهش و فناوری صنعت نفت و سازمان منطقه آزاد کیش با هدف صدور ضمانت‌نامه در حوزه نفت و گاز و تسهیل و تأمین مالی در این بخش تأسیس می‌شود.

چهارمین نشست هیئت مؤسس صندوق تضمین غیردولتی صنعت نفت، چهارشنبه (۲۹ بهمن) با حضور مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران، مدیران و نمایندگان شرکت‌های اکتشاف و تولید(E&P) و بانک‌ها برگزار شد.

ترکیب سهامداران نهایی و سهم آورده هر شرکت در این نشست، تعیین و درباره ترکیب هیئت مدیره و ارکان اجرایی صندوق نیز اجماع شد؛ اقدامی که تشکیل این نهاد مالی را وارد مرحله اجرایی کرده است.

امیر مقیسه، مدیر سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار شرکت ملی نفت ایران در ابتدای این نشست با رأی اعضای حاضر، به‌عنوان رئیس مجمع صندوق انتخاب شد و در ادامه با نظر و رأی اعضا، موافقت‌نامه سهامداران، ترکیب سهامداران و اساسنامه صندوق به تصویب هیئت رئیسه رسید.