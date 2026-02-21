به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی، شامگاه شنبه در آیین تجلیل از صادرکنندگان نمونه استان با تأکید بر جایگاه صنعتی استان گفت: بیش از یکهزار و سیصد نوع قلم کالا در یزد تولید میشود که مایه افتخار بوده و خواهد بود.
وی افزود: ۶۵۰ نوع کالا از محصولات استان یزد به بیش از صد کشور جهان صادر میشود و این امر نشاندهنده معرفی یزد به جهان از سوی صنعتگران استان است.
بابایی با اشاره به نقش دولت در حمایت از تولید و صادرات اظهار داشت: شایسته است دستگاههای دولتی نقش خود را بهدرستی ایفا کنند و بدانند دولت تسهیلگر و کمککننده در عرصه اقتصاد است.
وی با اشاره به محاسبات اقتصادی انجامشده در سطح ملی گفت: در بررسیهای انجامشده، هزینه صنعت، آب، برق و حاملهای انرژی در استان حدود ششصد همت و عایدی صنایع سیصد و پنجاه همت برآورد شده که نشان میدهد دولت سهم قابلتوجهی در حمایت اقتصادی دارد.
استاندار یزد تصریح کرد: با وجود شرایط ناشی از تحریمها و نوسانات اقتصادی، دولت در کنار تولیدکنندگان است تا زمینه توسعه و پایداری اقتصادی استان فراهم شود.
وی در پایان با قدردانی از تلاش صنعتگران و صادرکنندگان گفت: صنعتگران استان جایگاه والایی دارند و آنچه بهعنوان زیرساخت در صنعت تزریق میشود، نیازمند تقویت و عدالت در قضاوت است.
