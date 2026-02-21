واحدهای اغذیه البرز در ماه رمضان مجوز بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، علی خاتمی، سرپرست واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف مرکز استان البرز با اشاره به آغاز فرایند صدور مجوز فعالیت برای واحدهای صنفی در ماه مبارک رمضان، بر لزوم طی مراحل قانونی و اخذ مجوز پیش از آغاز فعالیت تأکید کرد.

خاتمی اظهار داشت: «صنوفی که قصد دارند در ماه رمضان به‌صورت بیرون‌بر فعالیت کنند، باید مراحل قانونی را به‌طور کامل طی کنند. این واحدها موظف‌اند درخواست خود را به اتحادیه صنفی مربوطه ارائه دهند تا پس از بررسی و تأیید، نامه تقاضا از سوی اتحادیه صادر شود.»

وی افزود: «متقاضیان پس از دریافت نامه اتحادیه، باید آن را در سامانه «پلیس من» بارگذاری کنند تا بررسی اولیه از سوی اتاق اصناف انجام شود و در نهایت، تأیید نهایی اداره نظارت بر اماکن عمومی اخذ شود. پس از این مرحله، متقاضیان باید برای مهر و ثبت نهایی مجوز به اتاق اصناف مرکز استان مراجعه کنند.»

سرپرست واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف البرز با تأکید بر ضرورت نصب مجوز در محل واحد صنفی گفت: «نصب این مجوز در معرض دید، نشان‌دهنده فعالیت قانونی واحد صنفی است و باعث اطمینان خاطر مردم و بازرسان خواهد شد. پس از نصب مجوز، واحد صنفی مجاز به نصب بنر اطلاع‌رسانی نیز خواهد بود.»

وی در ادامه به بازرسی‌های انجام‌شده اشاره کرد و افزود: «تعدادی از واحدهای صنفی که مجوز لازم را دریافت نکرده بودند، تذکر گرفته‌اند و به‌صورت حضوری برای توجیه و اطلاع از فرآیند قانونی به اتاق اصناف دعوت شدند. این فرآیند تنها برای واحدهای دارای جواز کسب امکان‌پذیر است.»

خاتمی تاکید کرد: «واحدهایی که فاقد پروانه کسب هستند، به هیچ عنوان اجازه فعالیت در این ایام را ندارند و در صورت مشاهده تخلف، مطابق قانون برخورد خواهد شد.»

وی با بیان اینکه رویکرد اتاق اصناف حمایتی است گفت: «همکاران ما تمام تلاش خود را برای تسهیل امور و رفع موانع پیش‌روی کسبه و صنوفی که به‌دنبال فعالیت قانونی هستند، به کار می‌گیرند.»

خاتمی در پایان خاطرنشان کرد: «بر اساس دستورالعمل‌های سراسری، سامانه “پلیس من” به نشانی police-man.ir به عنوان درگاه اصلی دریافت و پیگیری مجوزهای واحدهای صنفی در ماه مبارک رمضان تعیین شده است.»