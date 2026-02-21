به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسن عباس‌زاده امروز (شنبه، دوم اسفند 1404) در آیین تکریم و معارفه سرپرست روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، روابط عمومی را از ارکان اساسی در همه شرکت‌ها دانست و بیان کرد: با توجه به واگذاری بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های پتروشیمی به بخش خصوصی، فعالیت در این صنعت نسبت به بسیاری از بخش‌ها پیچیده‌تر و متنوع‌تر شده است.

وی با بیان اینکه هریک از شرکت‌های پتروشیمی بر اساس راهبرد خود اقدام‌های ارزشمندی انجام می‌دهند که گاه حتی در سطح صنعت پتروشیمی نیز به‌موقع اطلاع‌رسانی نمی‌شود، افزود: در برخی از شرکت‌های پتروشیمی، فعالان صنعت برای نخستین بار موفق به ساخت یک کالا یا تولید گریدهای تازه می‌شوند، اما اطلاع‌رسانی این دستاوردها به‌دلیل نبود آگاهی برخی از شرکت‌های پتروشیمی با تأخیر انجام می‌شود.

ضرورت اطلاع‌رسانی منسجم

معاون وزیر نفت با تأکید بر اینکه باید از ظرفیت‌های موجود برای اطلاع‌رسانی به بهترین شکل استفاده کرد، گفت: ظرفیت‌های بزرگی در صنعت پتروشیمی موجود است که به گردآوری، هم‌افزایی و اطلاع‌رسانی منسجم از سوی روابط عمومی‌ها نیاز دارد.

عباس‌زاده با یادآوری لزوم هم‌افزایی بین مدیریت‌ و روابط عمومی تصریح کرد: انعکاس اقدام‌های خلاقانه و موفق شرکت‌های پتروشیمی می‌تواند سبب ایجاد امید و انگیزه در دیگر بخش‌ها شود. در حوزه اجرای طرح‌ها، روش‌های نوآورانه‌ای به‌کار گرفته شده که قابلیت الگوبرداری و ترویج در کل صنعت پتروشیمی را دارد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های انسانی صنعت پتروشیمی گفت: شاهد موفقیت همکاران در عرصه‌های علمی، هنری و ورزشی در حوزه منابع انسانی هستیم که این ظرفیت‌ها می‌تواند از طریق شبکه روابط عمومی صنعت معرفی و بهره‌برداری شود.

شبکه‌سازی میان روابط عمومی‌ها

مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با بیان اینکه مدیران روابط عمومی شرکت‌های پتروشیمی باید با شبکه‌سازی و ارتباط مستمر، بستری برای تبادل اطلاعات و انعکاس اقدام‌های موفق فراهم کنند، افزود: این شبکه می‌تواند در زمینه مسئولیت‌ اجتماعی نیز نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

عباس‌زاده با قدردانی از تلاش‌های مدیران پیشین حوزه روابط عمومی و پیمان کریمی، سرپرست پیشین روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بیان کرد: با هماهنگی‌های انجام‌شده، سرپرست تازه روابط عمومی با هدف تقویت ارتباطات صنعت و ارتقای انسجام اطلاع‌رسانی این مسئولیت را به‌عهده گرفته است.

معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی با آرزوی موفقیت برای رضا میرمحرابی، سرپرست روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: امید است با تقویت شبکه ارتباطی صنعت پتروشیمی، شاهد ارتقای جایگاه اطلاع‌رسانی و افزایش سرمایه اجتماعی صنعت باشیم.