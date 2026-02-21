به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، منابع آگاه اعلام کردند: مقدار بهره‌گیری از ظرفیت عملیاتی پالایشگاه‌های ونزوئلا به حدود ۳۵ درصد ظرفیت نصب‌شده (روزانه یک میلیون و ۲۹۰ هزار بشکه) رسیده که نسبت به سال گذشته میلادی ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یافته است، هرچند این رقم همچنان پاسخگوی رشد تقاضای داخلی نیست.

پالایشگاه‌های ونزوئلا که از سوی شرکت ملی نفت این کشور (پدوسا) اداره می‌شوند، اغلب با قطع برق و اختلال در عملکرد روبه‌رو هستند که این اوضاع تأمین سوخت مورد نیاز وسایل نقلیه، نیروگاه‌ها و خانه‌ها را محدود می‌کند. ونزوئلا در گذشته مجبور بود بنزین، گازوئیل و گاز خانگی را سهمیه‌بندی کند.

به گفته منابع، با این حال پالایشگاه‌های «آموای»، «کاردون»، «ال‌پالیتو» و «پورتو لا کروز» این هفته درمجموع روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت خام ونزوئلا را پالایش و اعلام کردند که پدوسا در تلاش است مجتمع‌های مهم تولید سوخت را فعال نگه دارد.

مجتمع پاراگوانا، بزرگ‌ترین مجتمع پالایشی ونزوئلا، از مجموع ظرفیت پالایش روزانه ۹۵۵ هزار بشکه نفت خام در پنج واحد از ۹ واحد تقطیر برخوردار است. ظرفیت این مجتمع پس از رهایی از قطع برق اوایل ماه جاری میلادی که یکی از پالایشگاه‌های آن یعنی «آموای» را از سرویس خارج کرد، به روزانه ۲۸۷ هزار بشکه رسید.

به گفته کارگران، دومین پالایشگاه این مجتمع به نام «کاردون» هم روز پنجشنبه یک واحد مهم تولید بنزین را دوباره راه‌اندازی کرد.

در همین حال پالایشگاه «پورتو لا کروز» با ظرفیت پالایش روزانه ۱۸۷ هزار بشکه‌ای، حدود ۸۲ هزار بشکه در روز نفت خام را در دو واحد تقطیر فرآوری ‌کرده است.

در پالایشگاه «ال‌پالیتو» با ظرفیت پالایش روزانه ۱۴۶ هزار بشکه هم یک واحد تقطیر روزانه ۸۰ هزار بشکه نفت خام را فرآوری کرده، این در حالی است که واحد کراکر کاتالیزوری سیال آن ۳۵ هزار بشکه نفت در روز را پالایش می‌کرد.

تولید نفت پدوسا در ماه جاری میلای پس از لغو بیشتر کاهش‌های تولید مربوط به دوران محاصره دریایی آمریکا، به حدود روزانه یک میلیون بشکه رسید. این شرکت در حال تغییر پیکربندی شماری از واحدهای ارتقای نفت خام خود در کمربند نفتی اورینوکو است تا خوراک پالایشگاه‌های خود را تأمین کند.

از ماه ژانویه و با صدور مجوزهای تازه آمریکا پس از ربوده شدن نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهوری ونزوئلا، از کاراکاس، این کشور با واردات نفتا از ایالات متحده و استفاده از آن برای رقیق کردن نفت فوق‌ سنگین اورینوکو و تولید بنزین سوپر، تولید سوخت داخلی را تکمیل می‌کند.