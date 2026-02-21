به گزارش خبرگزاری مهر، قهرمان شاهی در سخنانی، اظهار داشت: گشت مشترک بازرسی از واحدهای خبازی سطح شهرستان کوهدشت استان لرستان باهدف نظارت بر کیفیت پخت نان، رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و بررسی نحوه مصرف آرد صورت گرفت.

وی گفت: در جریان این بازرسی‌ها که با حضور کارکنان تعزیرات حکومتی کوهدشت به همراه دستگاه‌های نظارتی ذی‌ربط در مجموع ۲۵ واحد نانوایی مورد بازرسی قرار گرفتند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی لرستان، افزود: محوریت این بازدیدها شامل کنترل دقیق وزن نان و استاندارد چانه‌ها، بررسی تراکنش‌های فروش و ثبت در سامانه برای تضمین شفافیت توزیع آرد و همچنین ارزیابی وضعیت کارتکس آرد تحویلی بود. علاوه بر این، رعایت نکات بهداشتی محیط و کارکنان به‌عنوان یکی از محورهای مهم نظارتی موردتأکید قرار گرفت.

شاهی، گفت: در نتیجه این گشت مشترک، ۲۵ پرونده تعزیراتی برای واحدهای متخلف تشکیل شد و سهمیه آرد واحدهای نانوایی متخلف قطع خواهد شد.

وی تأکید کرد: این طرح‌های نظارتی به‌صورت مستمر در ماه مبارک رمضان و عید نوروز ادامه خواهد داشت تا حقوق شهروندان حفظ شده و کیفیت خدمات نانوایی‌ها در کوهدشت ارتقا یابد.